قرار صارم... بلدية تمنع استخدام الدراجات النارية!

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وأشار رئيس البلدية إلى أن دوريات شرطة البلدية مستمرة في تسيير دورياتها على مدار الساعة حفاظًا على راحة المواطنين وسلامتهم.وأكد أن البلدية، بالتعاون مع القوى الأمنية، متشددة في تطبيق التعليمات بحق كل من يخالف القرار.