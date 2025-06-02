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لبنان

قرار صارم... بلدية تمنع استخدام الدراجات النارية!

Lebanon 24
02-06-2025 | 11:43
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أصدرت بلدية حاصبيا قرارًا يمنع استخدام الدراجات النارية داخل البلدة لأي سبب كان، ابتداءً من الساعة العاشرة مساءً وحتى السابعة صباحًا.
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وأشار رئيس البلدية لبيب الحمرا إلى أن دوريات شرطة البلدية مستمرة في تسيير دورياتها على مدار الساعة حفاظًا على راحة المواطنين وسلامتهم.

وأكد أن البلدية، بالتعاون مع القوى الأمنية، متشددة في تطبيق التعليمات بحق كل من يخالف القرار.
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