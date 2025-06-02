أهالي حاروف وآل أيوب يستنكرون اتهام ابنهم بالعمالة

Advertisement

أصدر أهالي بلدة وعائلة بيانًا استنكروا فيه بشدة ما وصفوه بـ"الافتراءات الباطلة" التي طالت الجريح باتهامات بالعمالة.وأكد البيان أن أيوب "ابن بيت مقاوم قدّم والعلماء"، معتبرًا أن هذه التهم تمسّ كرامة البلدة وتاريخها الوطني. ودعا الأهالي إلى تحرّي الدقة والابتعاد عن الشائعات، مطالبين باحترام المسارات القانونية وعدم الانجرار وراء حملات التشويه الإعلامي.كما شدد البيان على ثقة الأهالي بالقضاء والمؤسسات الأمنية لحفظ الحقوق وصون الكرامات.