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لبنان

أهالي حاروف وآل أيوب يستنكرون اتهام ابنهم بالعمالة

Lebanon 24
02-06-2025 | 12:18
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أصدر أهالي بلدة حاروف وعائلة أيوب بيانًا استنكروا فيه بشدة ما وصفوه بـ"الافتراءات الباطلة" التي طالت الجريح محمود أيوب باتهامات بالعمالة.
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وأكد البيان أن أيوب "ابن بيت مقاوم قدّم الشهداء والعلماء"، معتبرًا أن هذه التهم تمسّ كرامة البلدة وتاريخها الوطني. ودعا الأهالي إلى تحرّي الدقة والابتعاد عن الشائعات، مطالبين باحترام المسارات القانونية وعدم الانجرار وراء حملات التشويه الإعلامي.

كما شدد البيان على ثقة الأهالي بالقضاء والمؤسسات الأمنية اللبنانية لحفظ الحقوق وصون الكرامات.
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