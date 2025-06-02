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لبنان

أورتاغوس خارج الصورة... هل للملف اللبناني علاقة؟

Lebanon 24
02-06-2025 | 12:51
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أفادت مصادر أميركية لـmtv عن أن نائبة المبعوث الرئاسي الخاص للسلام في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مورغان أورتاغوس أقيلَت من منصبها والأسباب لا علاقة لها بالملف اللبناني بل هي مهنية بامتياز تتعلق بطريقة تعاطيها مع زملائها في الخارجية الأميركية.
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أضافت المصادر:" من المرجّح إلغاء زيارة أورتاغوس إلى بيروت بعدما أقيلت من منصبها".
 
وقالت:" جويل رايبورن سيّعين قريباً كمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى وهو سيتسلم ملف لبنان".
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