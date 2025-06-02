أورتاغوس خارج الصورة... هل للملف اللبناني علاقة؟

أفادت مصادر أميركية لـmtv عن أن نائبة المبعوث الرئاسي الخاص للسلام في ، أقيلَت من منصبها والأسباب لا علاقة لها بالملف اللبناني بل هي مهنية بامتياز تتعلق بطريقة تعاطيها مع زملائها في الخارجية الأميركية.

Advertisement

أضافت المصادر:" من المرجّح إلغاء زيارة أورتاغوس إلى بعدما أقيلت من منصبها".

وقالت:" سيّعين قريباً كمساعد الأميركية لشؤون الشرق الأدنى وهو سيتسلم ملف ".