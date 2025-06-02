على أوتوستراد خلدة... هذا ما يجري مع المواطنين

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ويؤكد المشتكون أن الشخص المكلف بتحذير السائقين يقف مباشرةً بجانب موقع الحفريات، ما يمنع السائقين من رؤية الإنذار قبل الوصول إلى مكان الأشغال.هذا الإهمال يدفع العديد من السائقين إلى الاستمرار في قيادة سياراتهم بسرعة، ما تسبب في الأيام الأخيرة بوقوع حوادث سير شبه يومية على الأوتوستراد.