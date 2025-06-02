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لبنان

على أوتوستراد خلدة... هذا ما يجري مع المواطنين

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-06-2025 | 13:15
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يشكو عدد من المواطنين من أعمال الصيانة والحفريات الجارية على أوتوستراد خلدة باتجاه بيروت، مشيرين إلى غياب أي تنبيه مسبق يلفت الانتباه إلى هذه الأشغال.
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ويؤكد المشتكون أن الشخص المكلف بتحذير السائقين يقف مباشرةً بجانب موقع الحفريات، ما يمنع السائقين من رؤية الإنذار قبل الوصول إلى مكان الأشغال.


هذا الإهمال يدفع العديد من السائقين إلى الاستمرار في قيادة سياراتهم بسرعة، ما تسبب في الأيام الأخيرة بوقوع حوادث سير شبه يومية على الأوتوستراد.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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