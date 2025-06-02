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لبنان

من هما رئيس بلدية عنقون ونائبه؟

Lebanon 24
02-06-2025 | 13:25
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تم بعد ظهر اليوم انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية عنقون، بإشراف محافظ الجنوب  منصور ضو في سرايا صيدا، وتوافق المجتمعون على اختيار المهندس فؤاد عزيز فرحات رئيسا للبلدية و الدكتور المحامي حسين علي محيدلي نائبا الرئيس. 
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بعدها  تم اخذ الصور التذكارية مع المحافظ  ضو الذي تمنى "للجميع النجاح والتوفيق في مهامهم الجديدة".

بعدها وجه فرحات "رسالة  شكر وتقدير لأعضاء المجلس البلدي المنتخب في بلدة عنقون، على الثقة التي منحوه  إياها بانتخابه رئيسًا للبلدية، وعلى روح التعاون والمسؤولية التي تجسدت خلال هذا الاستحقاق". كما خصّ بالشكر والتقدير "اللجنة الانتخابية في عنقون على جهودها التي ساهمت في إنجاز العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة".

وتعهد بأنه "سيعمل بكل إخلاص بالتعاون مع المجلس البلدي الجديد ، لتحقيق الإنماء المتوازن لعنقون على كافة الأصعدة، ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، سعيًا نحو مستقبل أفضل يليق بالبلده و بأهلها وتاريخها".

وختم: "معا نرسم طريق الغد، معا لعنقـون أفضل".
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