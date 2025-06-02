من هما رئيس بلدية عنقون ونائبه؟

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بعدها تم اخذ الصور التذكارية مع المحافظ ضو الذي تمنى "للجميع النجاح والتوفيق في مهامهم الجديدة".بعدها وجه فرحات "رسالة شكر وتقدير لأعضاء المنتخب في بلدة عنقون، على الثقة التي منحوه إياها بانتخابه رئيسًا للبلدية، وعلى روح التعاون والمسؤولية التي تجسدت خلال هذا الاستحقاق". كما خصّ بالشكر والتقدير " في عنقون على جهودها التي ساهمت في إنجاز العملية بكل شفافية ونزاهة".وتعهد بأنه "سيعمل بكل إخلاص بالتعاون مع المجلس البلدي الجديد ، لتحقيق الإنماء المتوازن لعنقون على كافة الأصعدة، ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، سعيًا نحو مستقبل أفضل يليق بالبلده و بأهلها وتاريخها".وختم: "معا نرسم طريق ، معا لعنقـون أفضل".