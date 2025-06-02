إشكال في منطقة الرياس – المنكوبين تخلّله إطلاق نار دون إصابات

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وقع إشكال فردي بين شخصين من مكتومي القيد في منطقة الرياس – المنكوبين، ما لبث أن تطور إلى تضارب جماعي بين مجموعات من الطرفين، وسط توتر تصاعد تدريجياً وتخلله إطلاق نار في الهواء، دون تسجيل إصابات.وقد ناشد أهالي المنطقة القوى الأمنية التدخل الفوري لضبط الوضع وفرض طوق أمني، مطالبين بملاحقة المتورطين.