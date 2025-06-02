إختتام إنتخاب رؤساء بلديات الضنية ونوّابهم

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اختتمت اليوم جلسات انتخاب رؤساء بلديات بانتخاب رئيسا لبلدية كفرشلان وغسان صبرة نائبا له، في الجلسة التي عقدت في مقر قائمقامية قضاء - الضنية في بلدة بإشراف قائمقام ، لتكون بلدية كفرشلان البلدية الاخيرة من ضمن 36 بلدية انتخبت رؤساء لها بعد التي جرت جولتها الثانية في محافظتي وعكار في 11 ايار الماضي.وتمنت الخولي للبلديات المنتخبة "التوفيق في مهامها، وبذل الجهود المتاحة للانماء المحلي، مبدية استعدادها لتقديم اي مساعدة ممكنة في هذا المجال".