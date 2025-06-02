اجتماع في كوسبا يعلن دعم ترشيح ميشال عساف لرئاسة اتحاد بلديات الكورة

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عقد اجتماع في دارة في ، بحضورالنائب السابق وممثلين عن " " وعن المنفذين العامين جهاد فارس وعبدالله ديب.واعلن المجتمعون في بيان عقب الاجتماع، دعمهم "ترشيح لرئاسة ". واكدوا "ثقتهم من ان عساف سيكون على قدر تطلعات اهلنا في ، ساعياً نحو تطوير المشاريع الإنمائية المستدامة، وتحسين الواقع الانمائي في الكورة".كما تمنى المجتمعون على مجلس اتحاد بلديات الكورة "الاقتراع لصالح المرشح ميشال عساف، والتعاون في ما بينهم لمصلحة الاتحاد والكورة". (الوكالة الوطنية)