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لبنان

إبراهيم مزهر رئيساً لبلدية بقسطا وإلين حنون نائبة له

Lebanon 24
02-06-2025 | 14:10
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انتخب إبراهيم مزهر رئيسًا للمجلس البلدي لبلدة بقسطا وإلين حنون نائبة له، خلال جلسة رسمية عُقدت في "قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري" في سرايا صيدا الحكومي بإشراف محافظ الجنوب منصور ضو.
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وجرت العملية الانتخابية بحضور أعضاء المجلس البلدي ووسط أجواء من التفاهم، خصوصاً بعد فوز المجلس البلدي والمختار يوسف جرجس بالتزكية، وتم التداول في أهمية المرحلة المقبلة والتحديات التي تواجه البلدة، لا سيما على صعيد الإنماء والخدمات وتفعيل المشاريع التنموية.

وأكد مزهر أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عمل وتعاون بين جميع مكونات المجلس البلدي، لتعزيز البنية التحتية، وتطوير الخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة في بقسطا، خدمة لأبناء المنطقة والقاطنين فيها". كما توجّه بالشكر إلى الأعضاء على الثقة التي منحوه إياها، متعهداً بأن يكون على قدر هذه المسؤولية.

من جهتها، عبّرت نائبة الرئيس عن اعتزازها بهذه الثقة، مشيرة إلى أن مشاركتها في موقع نائب الرئيس "تمثل أيضًا خطوة مهمة لتعزيز دور المرأة في الشأن العام، ودافعة نحو مزيد من الانخراط النسائي في العمل البلدي".
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