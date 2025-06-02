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لبنان

عيد بطعم الغلاء.. اليكم أسعار حلويات عيد الأضحى

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-06-2025 | 14:30
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مع اقتراب عيد الأضحى، شهدت أسعار المعمول في لبنان ارتفاعًا ملحوظًا، مما أثر على قدرة العديد من العائلات على تحضير هذه الحلوى التقليدية.
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فقد بلغ سعر دزينة المعمول المحشي بالفستق الحلبي حوالي 12 دولارات، والجوز 9 دولارات، والتمر 8 دولارات، والمشكّل 9 دولارات.
بالنسبة للأسر التي قررت تحضير المعمول في المنزل، تراوحت تكلفة تحضير 4 إلى 5 كيلوغرامات من المعمول بين 4,000,000 و5,000,000 ليرة لبنانية، وذلك اعتمادا على نوع الحشوة والمكونات المستخدمة. 
أسعار حلويات أخرى:
. كيلو البقلاوة المشكلة: بين 15$ و 30$ حسب نوع المكسرات وجودة السمنة.
.دزينة البيتي فور: بين 20$ و35$.
. كيلو النمورة أو الهريسة: حوالي 15$ إلى 25$.
. كيلو المبرومة بالفستق: قد يصل إلى 30$.
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