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لبنان
عيد بطعم الغلاء.. اليكم أسعار حلويات عيد الأضحى
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
02-06-2025
|
14:30
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مع اقتراب
عيد الأضحى
، شهدت أسعار المعمول في
لبنان
ارتفاعًا ملحوظًا، مما أثر على قدرة العديد من العائلات على تحضير هذه الحلوى التقليدية.
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فقد بلغ سعر دزينة المعمول المحشي بالفستق الحلبي حوالي 12 دولارات، والجوز 9 دولارات، والتمر 8 دولارات، والمشكّل 9 دولارات.
بالنسبة للأسر التي قررت تحضير المعمول
في المنزل
، تراوحت تكلفة تحضير 4 إلى 5 كيلوغرامات من المعمول بين 4,000,000 و5,000,000
ليرة لبنانية
، وذلك اعتمادا على نوع الحشوة والمكونات المستخدمة.
أسعار حلويات أخرى:
. كيلو البقلاوة المشكلة: بين 15$ و 30$ حسب نوع المكسرات وجودة السمنة.
.دزينة البيتي فور: بين 20$ و35$.
. كيلو النمورة أو الهريسة: حوالي 15$ إلى 25$.
. كيلو المبرومة بالفستق: قد يصل إلى 30$.
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