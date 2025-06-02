عيد بطعم الغلاء.. اليكم أسعار حلويات عيد الأضحى

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مع اقتراب ، شهدت أسعار المعمول في ارتفاعًا ملحوظًا، مما أثر على قدرة العديد من العائلات على تحضير هذه الحلوى التقليدية.فقد بلغ سعر دزينة المعمول المحشي بالفستق الحلبي حوالي 12 دولارات، والجوز 9 دولارات، والتمر 8 دولارات، والمشكّل 9 دولارات.بالنسبة للأسر التي قررت تحضير المعمول ، تراوحت تكلفة تحضير 4 إلى 5 كيلوغرامات من المعمول بين 4,000,000 و5,000,000 ، وذلك اعتمادا على نوع الحشوة والمكونات المستخدمة.أسعار حلويات أخرى:. كيلو البقلاوة المشكلة: بين 15$ و 30$ حسب نوع المكسرات وجودة السمنة..دزينة البيتي فور: بين 20$ و35$.. كيلو النمورة أو الهريسة: حوالي 15$ إلى 25$.. كيلو المبرومة بالفستق: قد يصل إلى 30$.