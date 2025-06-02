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لبنان

توتر أمام مستشفى في عكار.. شخص أطلق النار على شقيقه

Lebanon 24
02-06-2025 | 15:30
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وقع خلاف عائلي بين شقيقين من آل ضناوي في بلدة البوالدة، الواقعة على أطراف بلدة كوشا، حيث أقدم المدعو "ع. ضناوي" على إشهار سلاح حربي، وأطلق النار باتجاه شقيقه "م. ضناوي"، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في قدمه، حسب مندوبة "لبنان24".
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وقد جرى نقل المصاب إلى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في عدبل لتلقي العلاج.

وتشهد البلدة حالة من الذعر والتوتر، إلى جانب فوضى أمام المستشفى.
 
وتعمل الأجهزة الأمنية على تطويق المكان، وضبط الوضع، وملاحقة مطلق النار تمهيدًا لتوقيفه.
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