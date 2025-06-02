توتر أمام مستشفى في عكار.. شخص أطلق النار على شقيقه

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وقع خلاف عائلي بين شقيقين من آل ضناوي في بلدة البوالدة، الواقعة على أطراف بلدة كوشا، حيث أقدم المدعو "ع. ضناوي" على إشهار سلاح حربي، وأطلق النار باتجاه شقيقه "م. ضناوي"، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في قدمه، حسب مندوبة " ".وقد جرى نقل المصاب إلى في عدبل لتلقي العلاج.وتشهد البلدة حالة من الذعر والتوتر، إلى جانب فوضى أمام المستشفى.