إثنتان منها من لبنان.. هذه أغنى العائلات العربية

في المرتبة الأولى، تبوأت عائلة حلو اللبنانية
الصدارة بثروة مذهلة وصلت إلى 95.4 مليار دولار، بفضل الإنجازات الاستثنائية لرجل الأعمال كارلوس سليم حلو
، إمبراطور الاتصالات في المكسيك
، وأغنى رجل فيها، والذي يحتل المرتبة 19 عالميًا على قائمة فوربس لأغنى الشخصيات.
وقد ساهم ألفريدو حرب حلو
، ابن عم كارلوس، في تعزيز هذه الثروة من خلال تأسيس شركة Acciones y Valores de México، التي أدت دورًا مفصليًا في القطاع المالي، خصوصًا بعد صفقة استحواذ Citi Group على بنك بانامكس عام 2001، ما رفع ثروته إلى أكثر من 1.1 مليار دولار.
تعود أصول العائلة إلى بلدة جزين
في جنوب لبنان
، حيث هاجر الأجداد إلى المكسيك بحثًا عن فرص أفضل، فأسسوا هناك إمبراطورية اقتصادية تشمل الاتصالات، العقارات، الإعلام، والقطاع المالي.
في المرتبة الثانية، حلّت عائلة سعادة
اللبنانية-الفرنسية بثروة تُقدّر بـ23.4 مليار دولار. تعود شهرة العائلة إلى جاك سعادة
، مؤسس شركة CMA CGM في مرسيليا
، والتي أصبحت واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم.
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب عائلة صفرا ذات الأصول السورية
، والمقيمة في البرازيل
، بثروة تبلغ 22.3 مليار دولار. أسّس هذه الإمبراطورية
الراحل جوزيف صفرا
، أحد أكبر الأسماء في القطاع المصرفي العالمي، والذي توفي عام 2020. (القيادي)