إثنتان منها من لبنان.. هذه أغنى العائلات العربية

كشفت في تقرير حديث عن قائمة أغنى العائلات من أصول عربية حول العالم، والتي نجحت في بناء إمبراطوريات اقتصادية عملاقة تخطّت الحدود الجغرافية، وامتدت إلى قطاعات حيوية كالاتصالات، الشحن، البنوك، الاستثمار، والعقارات. ووفق التقرير، بلغت المجمعة لهذه العائلات نحو 141.1 مليار دولار.

Advertisement

في المرتبة الأولى، تبوأت عائلة حلو الصدارة بثروة مذهلة وصلت إلى 95.4 مليار دولار، بفضل الإنجازات الاستثنائية لرجل الأعمال ، إمبراطور الاتصالات في ، وأغنى رجل فيها، والذي يحتل المرتبة 19 عالميًا على قائمة فوربس لأغنى الشخصيات.



وقد ساهم ، ابن عم كارلوس، في تعزيز هذه الثروة من خلال تأسيس شركة Acciones y Valores de México، التي أدت دورًا مفصليًا في القطاع المالي، خصوصًا بعد صفقة استحواذ Citi Group على بنك بانامكس عام 2001، ما رفع ثروته إلى أكثر من 1.1 مليار دولار.



تعود أصول العائلة إلى بلدة في ، حيث هاجر الأجداد إلى المكسيك بحثًا عن فرص أفضل، فأسسوا هناك إمبراطورية اقتصادية تشمل الاتصالات، العقارات، الإعلام، والقطاع المالي.



في المرتبة الثانية، حلّت عائلة اللبنانية-الفرنسية بثروة تُقدّر بـ23.4 مليار دولار. تعود شهرة العائلة إلى ، مؤسس شركة CMA CGM في ، والتي أصبحت واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم.



أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب عائلة صفرا ذات الأصول ، والمقيمة في ، بثروة تبلغ 22.3 مليار دولار. أسّس هذه الراحل ، أحد أكبر الأسماء في القطاع المصرفي العالمي، والذي توفي عام 2020. (القيادي)