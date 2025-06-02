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لبنان
تدفّق مفتوح للنازحين السوريين إلى الشمال
Lebanon 24
02-06-2025
|
22:29
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كتبت" النهار" ان عامل الخشية الذي لا يجد أصداء رسمية كافية لدى
السلطات اللبنانية
على رغم ترداد المواقف الكلامية واللفظية حول التنسيق مع السلطات الناشئة في
سوريا
، فهو يتمثل في استمرار تدفق أعداد من
النازحين
السوريين إلى
عكار
والشمال خصوصاً حيث تتنامى وتتراكم أعداد الوافدين بلا ضبط. ويثبت هذه الحقيقة التقرير الأخير الصادر أمس عن المفوضية السامية لشؤون
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة
، إذ أكدت فيه أنه "لا تزال الأعمال العدائية في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص وحماة
السورية
المستمرة منذ أوائل آذار تسفر عن تهجير ونزوح السكان إلى محافظتي
الشمال
وعكار في
شمال لبنان
".
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وأفادت "أن اللاجئين الوافدين حديثاً حالياً يتوزعون على 35 موقعاً مختلفاً، معظمهم في
محافظة عكار
، ليصل إجمالي عددهم إلى 39,762 شخصاً. وقد تحوّلت موجات النزوح التي استمرت خلال الأشهر الماضية إلى حالة نزوح مطوّلة، إذ لا يزال الأشخاص يصلون في حالة يرثى لها، على رغم تراجع أعداد الوافدين في الشهر الماضي، وذلك جراء الأوضاع المتقلبة في مناطق الساحل السوري، التي لا تزال المنظمات الشريكة تتوقع وصول المزيد من الوافدين، مع تأخير في تحديد الوافدين الجدد في هذا العدد الكبير من المواقع".
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