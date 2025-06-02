تدفّق مفتوح للنازحين السوريين إلى الشمال

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كتبت" النهار" ان عامل الخشية الذي لا يجد أصداء رسمية كافية لدى على رغم ترداد المواقف الكلامية واللفظية حول التنسيق مع السلطات الناشئة في ، فهو يتمثل في استمرار تدفق أعداد من السوريين إلى والشمال خصوصاً حيث تتنامى وتتراكم أعداد الوافدين بلا ضبط. ويثبت هذه الحقيقة التقرير الأخير الصادر أمس عن المفوضية السامية لشؤون ، إذ أكدت فيه أنه "لا تزال الأعمال العدائية في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص وحماة المستمرة منذ أوائل آذار تسفر عن تهجير ونزوح السكان إلى محافظتي وعكار في ".وأفادت "أن اللاجئين الوافدين حديثاً حالياً يتوزعون على 35 موقعاً مختلفاً، معظمهم في ، ليصل إجمالي عددهم إلى 39,762 شخصاً. وقد تحوّلت موجات النزوح التي استمرت خلال الأشهر الماضية إلى حالة نزوح مطوّلة، إذ لا يزال الأشخاص يصلون في حالة يرثى لها، على رغم تراجع أعداد الوافدين في الشهر الماضي، وذلك جراء الأوضاع المتقلبة في مناطق الساحل السوري، التي لا تزال المنظمات الشريكة تتوقع وصول المزيد من الوافدين، مع تأخير في تحديد الوافدين الجدد في هذا العدد الكبير من المواقع".