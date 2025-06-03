كرم: على الاغتراب الدفاع عن حقه في التصويت لكامل نواب الأمة

كتب النائب على منصة "إكس":

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"بات واضحاً سعي بعض الفرقاء المُمانعة والتيارات المتعاونة معه إلى عزل الاغتراب اللبناني عن وطنه، ومنعه من المساهمة في اختيار نواب الامة. على الاغتراب الدفاع عن حقه في التصويت لكامل نواب الامة، وإسقاط المحاولات الخبيثة لحصره بستة مواقع فقط".