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لبنان

تخوّف جدّي من "موقف" الشرع

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
03-06-2025 | 01:15
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أفادت مصادر مطلعة بوجود تخوف لبناني متزايد من إمكان أن يُعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن مزارع شبعا أراضٍ سورية بالكامل، في سياق تسوية إقليمية أو موقف سياسي جديد من دمشق.
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وبحسب المصادر، فإن بعض القوى اللبنانية، لا سيما تلك التي تعتبر مزارع شبعا جزءاً من السيادة اللبنانية، تنظر بقلق إلى احتمال أن تعيد القيادة السورية تحديد الموقف من هذه المنطقة، خصوصاً في ظل التطورات الجارية على مستوى التفاهمات بين سوريا وبعض القوى الإقليمية والدولية مثل إسرائيل واميركا.
وترى هذه الأوساط أن أي إعلان من هذا النوع سيُحرج الدولة اللبنانية، ويُضعف من حجتها أمام المجتمع الدولي، خصوصاً أن لبنان يستند إلى الموقف السوري في تأكيد لبنانية المزارع، رغم عدم وجود ترسيم حدودي رسمي.
وتخشى المصادر أن يؤدي هذا التغيير،إن حصل، إلى انعكاسات سياسية وأمنية داخلية، وتبدّل في قواعد التعاطي مع الملف.
المصدر: لبنان 24
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