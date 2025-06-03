تخوّف جدّي من "موقف" الشرع

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أفادت مصادر مطلعة بوجود تخوف لبناني متزايد من إمكان أن يُعلن الرئيس السوري أن مزارع أراضٍ بالكامل، في سياق تسوية إقليمية أو موقف سياسي جديد من .وبحسب المصادر، فإن بعض القوى ، لا سيما تلك التي تعتبر مزارع شبعا جزءاً من السيادة اللبنانية، تنظر بقلق إلى احتمال أن تعيد القيادة تحديد الموقف من هذه المنطقة، خصوصاً في ظل التطورات الجارية على مستوى التفاهمات بين وبعض والدولية مثل واميركا.وترى هذه الأوساط أن أي إعلان من هذا النوع سيُحرج ، ويُضعف من حجتها أمام ، خصوصاً أن يستند إلى الموقف السوري في تأكيد لبنانية المزارع، رغم عدم وجود ترسيم حدودي رسمي.وتخشى المصادر أن يؤدي هذا التغيير،إن حصل، إلى انعكاسات سياسية وأمنية داخلية، وتبدّل في قواعد التعاطي مع الملف.