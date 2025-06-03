"حزب الله "وقائد الجيش: نظرة ايجابية

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يبدي نظرة إيجابية كبيرة تجاه قائد الجيش العماد ، خصوصاً في طريقة تعاطيه مع المرحلة الحالية وتحديداً ما يتصل بمنطقة جنوب .وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحزب يعتبر أن هيكل يتعامل مع الملف بحكمة وواقعية، آخذاً بعين الاعتبار التوازنات الداخلية والخطوط الحمراء التي فرضها الواقع اللبناني المعقّد.كما يقدّر الحزب مقاربة القائمة على تهدئة الأرض وعدم الانجرار إلى أي اشتباك داخلي متعاطيا، بحزم قدر الامكان مع العدو ، رغم كل الضغوط السياسية والإعلامية.في الوقت نفسه، يرى الحزب أن بقيادة هيكل تحافظ على تماسكها وموقعها الوطني، من دون أن تكون أداة في مشروع خارجي أو داخلي يستهدف .وتشير المعطيات إلى أن العلاقة بين الحزب وقيادة الجيش تشهد تنسيقاً هادئاً، خصوصاً في ما يتعلق بتطبيق القرار 1701، وتفادي أي توتر ميداني في الجنوب.