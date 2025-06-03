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لبنان

"حزب الله "وقائد الجيش: نظرة ايجابية

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
03-06-2025 | 01:30
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يبدي حزب الله نظرة إيجابية كبيرة تجاه قائد الجيش  العماد رودولف هيكل، خصوصاً في طريقة تعاطيه مع المرحلة الحالية وتحديداً ما يتصل بمنطقة جنوب الليطاني.
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وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحزب يعتبر أن هيكل يتعامل مع الملف بحكمة وواقعية، آخذاً بعين الاعتبار التوازنات الداخلية والخطوط الحمراء التي فرضها الواقع اللبناني المعقّد.
كما يقدّر الحزب مقاربة قائد الجيش القائمة على تهدئة الأرض وعدم الانجرار إلى أي اشتباك داخلي متعاطيا، بحزم قدر الامكان  مع العدو الإسرائيلي، رغم كل الضغوط السياسية والإعلامية.
في الوقت نفسه، يرى الحزب أن المؤسسة العسكرية بقيادة هيكل تحافظ على تماسكها وموقعها الوطني، من دون أن تكون أداة في مشروع خارجي أو داخلي يستهدف المقاومة.
وتشير المعطيات إلى أن العلاقة بين الحزب وقيادة الجيش تشهد تنسيقاً هادئاً، خصوصاً في ما يتعلق بتطبيق القرار 1701، وتفادي أي توتر ميداني في الجنوب.
المصدر: لبنان 24
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