الدور الفرنسي غائب.. اين لودريان؟

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لاحظت مصادر سياسية متابعة غياب الدور الفرنسي في منذ مدة، لا سيما من خلال الموفد الرئاسي جان ايف لودريان الذي كان يتولى مواكبة القرار 1701 واعادة الاعمار ومؤتمر الدول المانحة.وأشارت المصادر الى ان التطورات على الساحة الداخلية، وموضوع السلاح وضرورة حصره بيد الدولة، واعطاء المهمة الى الموفدة الاميركية الى الشرق الاوسط من قبل الادارة الاميركية غيّب الدور الفرنسي وباتت اورتاغوس هي من يسمك ملف السلاح والاصلاح واعادة الاعمار من جوانبه كافة امام .