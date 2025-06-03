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لبنان

تصعيد في الشارع.. الإعتصامات والإضرابات تتجدد

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
03-06-2025 | 01:45
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نفذت رابطة موظفي الإدارة العامة وقفة رمزية أمس الإثنين في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت بمشاركة عدد من روابط المتقاعدين في الإدارات العامة والتعليم الرسمي والاتحاد العمالي العام رفضا لقرار الحكومة بزيادة الأسعار على المحروقات. 
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من جهتها، تعقد اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعاً ومؤتمراً صحافياً طارئاً غدا الأربعاء لبحث ومناقشة موضوع الرسوم التي فرضت على أسعار المحروقات والمشتقات النفطية وتداعياتها وإعلان الإجراءات والخطوات التصعيدية لمواجهة ذلك.
وفي هذا الإطار، طالبت أوساط عمالية عبر "لبنان 24" الحكومة بالتراجع عن قرار الزيادات التي أقرت على أسعار المحروقات لأنه لم تحصل زيادات على الرواتب في القطاعين العام والخاص بل زيادة في الضرائب" .
وأشارت إلى ان" زيادة الضرائب على المحروقات تنعكس سلبا على كل السلة الاستهلاكية للمواطن بدءا من ارتفاع سعر الرغيف ومن ثم المواد الغذائية ووسائل النقل والمدارس "، وقالت: "نحن ضد هذه الزيادات وسنتصرف على هذا الأساس من خلال منحى تصاعدي يتوّج بتحركات على الأرض لكي تتراجع الحكومة عن قرارها". 
وتابعت هذه الأوساط: "لم ننتهِ بعد من ملف رفع الحد الأدنى للأجور ونطالب بتصحيحه ولكن ما من مُجيب ولا زيادات على الرواتب في القطاعين العام والخاص بل من خلال هذه الخطوة تُحّمل الحكومة الناس أعباء إضافية بزيادات على المحروقات تنعكس على كل شيئ وهذا ما لا نقبله".
 
المصدر: لبنان 24
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