25
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تصعيد في الشارع.. الإعتصامات والإضرابات تتجدد
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
03-06-2025
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذت
رابطة موظفي الإدارة العامة
وقفة رمزية أمس الإثنين في
ساحة رياض الصلح
في
وسط بيروت
بمشاركة عدد من روابط المتقاعدين في
الإدارات العامة
والتعليم الرسمي والاتحاد العمالي العام رفضا لقرار الحكومة بزيادة الأسعار على المحروقات.
Advertisement
من جهتها، تعقد اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعاً ومؤتمراً صحافياً طارئاً غدا الأربعاء لبحث ومناقشة موضوع الرسوم التي فرضت على أسعار المحروقات والمشتقات النفطية وتداعياتها وإعلان الإجراءات والخطوات التصعيدية لمواجهة ذلك.
وفي هذا الإطار، طالبت أوساط عمالية عبر "
لبنان 24
" الحكومة بالتراجع عن قرار الزيادات التي أقرت على أسعار المحروقات لأنه لم تحصل زيادات على الرواتب في القطاعين العام والخاص بل زيادة في الضرائب" .
وأشارت إلى ان" زيادة الضرائب على المحروقات تنعكس سلبا على كل السلة الاستهلاكية للمواطن بدءا من ارتفاع سعر الرغيف ومن ثم المواد الغذائية ووسائل النقل والمدارس "، وقالت: "نحن ضد هذه الزيادات وسنتصرف على هذا الأساس من خلال منحى تصاعدي يتوّج بتحركات على الأرض لكي تتراجع الحكومة عن قرارها".
وتابعت هذه الأوساط: "لم ننتهِ بعد من ملف رفع الحد الأدنى للأجور ونطالب بتصحيحه ولكن ما من مُجيب ولا زيادات على الرواتب في القطاعين العام والخاص بل من خلال هذه الخطوة تُحّمل الحكومة الناس أعباء إضافية بزيادات على المحروقات تنعكس على كل شيئ وهذا ما لا نقبله".
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
لقاء الشرع والمبعوث الأميركي… وتصعيد التعهّد بهزيمة داعش
Lebanon 24
لقاء الشرع والمبعوث الأميركي… وتصعيد التعهّد بهزيمة داعش
03/06/2025 13:34:58
03/06/2025 13:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تجدد الحريق في بشامون عند اول شارع المدارس
Lebanon 24
"لبنان 24": تجدد الحريق في بشامون عند اول شارع المدارس
03/06/2025 13:34:58
03/06/2025 13:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتصام مرتقب.. "موظفو اللبنانية" يعلنون تمديد الإضراب
Lebanon 24
اعتصام مرتقب.. "موظفو اللبنانية" يعلنون تمديد الإضراب
03/06/2025 13:34:58
03/06/2025 13:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة تتجدد.. غزة تشهد يومًا داميًا جديدًا
Lebanon 24
مأساة تتجدد.. غزة تشهد يومًا داميًا جديدًا
03/06/2025 13:34:58
03/06/2025 13:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل ستشهد ربطة الخبز زيادة في السعر؟
Lebanon 24
هل ستشهد ربطة الخبز زيادة في السعر؟
06:30 | 2025-06-03
03/06/2025 06:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر يلتقي نظيره المصري: تحضير لاتفاقيات واسعة بين بيروت والقاهرة
Lebanon 24
جابر يلتقي نظيره المصري: تحضير لاتفاقيات واسعة بين بيروت والقاهرة
06:27 | 2025-06-03
03/06/2025 06:27:10
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الدستوري يعلّق مفعول قانون تسوية أوضاع في الأجهزة الأمنية
Lebanon 24
المجلس الدستوري يعلّق مفعول قانون تسوية أوضاع في الأجهزة الأمنية
06:19 | 2025-06-03
03/06/2025 06:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين عون وعراقجي: لتعزيز العلاقات على قاعدة التعاون من دولة إلى دولة
Lebanon 24
لقاء بين عون وعراقجي: لتعزيز العلاقات على قاعدة التعاون من دولة إلى دولة
06:08 | 2025-06-03
03/06/2025 06:08:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاع أسعار المحروقات... بحصلي يطمئِن
Lebanon 24
بعد ارتفاع أسعار المحروقات... بحصلي يطمئِن
06:05 | 2025-06-03
03/06/2025 06:05:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
زودة "300 دولار" في هذا الموعد
Lebanon 24
زودة "300 دولار" في هذا الموعد
08:41 | 2025-06-02
02/06/2025 08:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... مُقدّم برامج لبنانيّ شهير في المستشفى برفقة والدته المريضة
Lebanon 24
بالصورة... مُقدّم برامج لبنانيّ شهير في المستشفى برفقة والدته المريضة
07:28 | 2025-06-02
02/06/2025 07:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيداً عن الإعلام وبسرية تامة... فنانة شهيرة تدخل القفص الذهبي (صور)
Lebanon 24
بعيداً عن الإعلام وبسرية تامة... فنانة شهيرة تدخل القفص الذهبي (صور)
11:52 | 2025-06-02
02/06/2025 11:52:35
Lebanon 24
Lebanon 24
للمشتركين مع "ألفا".. خبرٌ مهم
Lebanon 24
للمشتركين مع "ألفا".. خبرٌ مهم
09:00 | 2025-06-02
02/06/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. شاهدوا ماذا فعلت نبيلة عواد لابنها بعد الولادة
Lebanon 24
بالصور.. شاهدوا ماذا فعلت نبيلة عواد لابنها بعد الولادة
13:05 | 2025-06-02
02/06/2025 01:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
06:30 | 2025-06-03
هل ستشهد ربطة الخبز زيادة في السعر؟
06:27 | 2025-06-03
جابر يلتقي نظيره المصري: تحضير لاتفاقيات واسعة بين بيروت والقاهرة
06:19 | 2025-06-03
المجلس الدستوري يعلّق مفعول قانون تسوية أوضاع في الأجهزة الأمنية
06:08 | 2025-06-03
لقاء بين عون وعراقجي: لتعزيز العلاقات على قاعدة التعاون من دولة إلى دولة
06:05 | 2025-06-03
بعد ارتفاع أسعار المحروقات... بحصلي يطمئِن
06:01 | 2025-06-03
رسالة محبة من الجنوب: لقاء روحي يوحّد الأديان على أرض السلام
فيديو
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
02:49 | 2025-06-03
03/06/2025 13:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
03/06/2025 13:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
03/06/2025 13:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24