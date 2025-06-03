Advertisement

لبنان

إعلان لملء مركز الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة

Lebanon 24
03-06-2025 | 01:47
A-
A+
Doc-P-1369726-638845374906748653.jpg
Doc-P-1369726-638845374906748653.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانيين من أصحاب الاختصاص والكفاءة إلى تقديم طلباتهم لملء المركز الآتي: الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، وذلك "كجزء من المبادرات الإصلاحية لإقامة نظام توظيف حديث للقيادات العليا في القطاع العام وفق الآلية التي صدرت عن مجلس الوزراء بقراره الرقم 1 تاريخ 20/3/2025 المعدل بالقرار الرقم 24 تاريخ 27/03/2025، المعدل أيضاً بالقرار الرقم 32 تاريخ 29/05/2025".
Advertisement

ودعت الراغبين والراغبات في الترشح الى الاطلاع على الوصف الوظيفي والشروط والمؤهلات المنشورة على المواقع الالكترونيّة لكلّ من رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الإقتصاد والتجارة ، مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة، ومجلس الخدمة المدنيّة وتقديم الطلبات على الرابط الالكتروني الآتي:

https://seniorrecruit.omsar.gov.lb

واعلنت ان المهلة الأخيرة لتسلم الطلبات: 16/06/2025. يتم التعاطي مع الطلبات بسرية تامة ويقتصر تحديد المقابلات على الأشخاص الذين اجتازوا المرحلة الأولى من التقييم .
مواضيع ذات صلة
وزارة الاتّصالات أعلنت فتح باب التّرشّح لملء مركز رئيس هيئة "أوجيرو"
lebanon 24
03/06/2025 13:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: استراتيجية التعاون بين طهران والرياض ستضمن الأمن والتقدم في المنطقة
lebanon 24
03/06/2025 13:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام يعلن فتح المجال لملء مركز مدير عام لـ"تلفزيون لبنان ".. إليكم التفاصيل
lebanon 24
03/06/2025 13:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يرحب بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
lebanon 24
03/06/2025 13:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2025-06-03
06:27 | 2025-06-03
06:19 | 2025-06-03
06:08 | 2025-06-03
06:05 | 2025-06-03
06:01 | 2025-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24