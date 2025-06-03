إعلان لملء مركز الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة

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دعت رئاسة اللبنانيين من أصحاب الاختصاص والكفاءة إلى تقديم طلباتهم لملء المركز الآتي: للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، وذلك "كجزء من المبادرات الإصلاحية لإقامة نظام توظيف حديث للقيادات في القطاع العام وفق الآلية التي صدرت عن مجلس الوزراء بقراره الرقم 1 تاريخ 20/3/2025 المعدل بالقرار الرقم 24 تاريخ 27/03/2025، المعدل أيضاً بالقرار الرقم 32 تاريخ 29/05/2025".ودعت الراغبين والراغبات في الترشح الى الاطلاع على الوصف الوظيفي والشروط والمؤهلات المنشورة على المواقع الالكترونيّة لكلّ من رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الإقتصاد والتجارة ، لشؤون التنمية الإداريّة، ومجلس الخدمة المدنيّة وتقديم الطلبات على الرابط الالكتروني الآتي:https://seniorrecruit.omsar.gov.lbواعلنت ان المهلة الأخيرة لتسلم الطلبات: 16/06/2025. يتم التعاطي مع الطلبات بسرية تامة ويقتصر تحديد المقابلات على الأشخاص الذين اجتازوا المرحلة الأولى من التقييم .