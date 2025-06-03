بعد توقف استمر لأشهر.. معبر العريضة يباشر العمل بشكل طبيعي

أعيد اعتبارا من الساعة السابعة صباح الثلاثاء فتح معبر العريضة الحدودي شمالا بين وسوريا بعد توقف استمر لعدة أشهر اثر تدميره جراء العدوان الأخير.

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وبدأت صباحا السيارات بالعبور من إلى لبنان بعد أن استكملت كافة التجهيزات التقنية واللوجستية وأعيد تركيب شبكات .