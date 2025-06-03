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لبنان

بعد توقف استمر لأشهر.. معبر العريضة يباشر العمل بشكل طبيعي

Lebanon 24
03-06-2025 | 01:54
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أعيد اعتبارا من الساعة السابعة صباح الثلاثاء فتح معبر العريضة الحدودي شمالا بين لبنان وسوريا بعد توقف استمر لعدة أشهر اثر تدميره جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.
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وبدأت صباحا السيارات السورية بالعبور من سوريا إلى لبنان  بعد أن استكملت كافة التجهيزات التقنية واللوجستية وأعيد تركيب شبكات الانترنت.
 
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