بالصور.. "الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهربة في هذه المناطق

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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك " " في بيان، أن "جهازها لمكافحة التهريب نفّذ عمليات دهم في مناطق وصيدا وخلدة وبرج ، في إطار الجهود المتواصلة لضبط المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة".وأوضحت أن "المداهمات أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسجائر الإلكترونية والتنباك المستورد".وأشارت الى أن "محاضر ضبط سُطِّرت بالمخالفين ينظر فيها المختص".