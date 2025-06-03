استبعاد أورتاغوس عن الملف اللبناني: الأسباب والتبعات

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شكل قرار استبعاد المبعوثة الأميركية الخاصة إلى عن متابعة الشأن اللبناني مفاجأة نسبيّة، خاصة بعد الدور الفاعل الذي لعبته في لبنان وفي المنطقة. يعود هذا التغيير في النهج إلى مجموعة من العوامل الداخلية والإقليمية التي دفعت إلى إعادة ترتيب أولوياتها في التعاطي مع الملف اللبناني.أولاً، جاء تعيين اورتاغوس مع بداية ولاية وبالتوازي مع زخم عسكري وامني اسرائيلي واميركي ضد ، ما حفّز الإدارة على تبني نهج ضاغط عبر قنوات دبلوماسية وتصريحات إعلامية حادة. كانت أورتاغوس تمثّل الوجه الإعلامي الأبرز لهذا النهج، إذ دأبت على التأكيد في لقاءاتها وتصريحاتها على ضرورة استمرار الضغط السياسي على الحزب، حتى في ظل محاولات نزع سلاحه أو على الأقل تقييد نفوذه السياسي.غير أن هذا الزخم تغيّر جذرياً في الأشهر الأخيرة. فعلى المستوى الميداني، استعاد حزب الله جزءاً من توازنه وقدرته على المناورة بعد بعض والعسكرية التي قلّصت التأثير المباشر للضغوط والأميركية. ومع تراجع حدة التصعيد وعودة الاهتمام الأميركي باتجاه ملفات أخرى، لم يعد ممكناً المواصلة في استراتيجيات المواجهة ذاتها داخل لبنان.ثانياً، أدركت إدارة ترامب عمق التعقيدات ، حيث إن الخيارات التي كانت تُطرح، مثل نزع سلاح حزب الله بالقوة أو اللجوء إلى حرب إسرائيلية شاملة، باتت خارج الإمكانات العملية للقوى السياسية الحليفة للولايات المتحدة داخل لبنان. إذ لا تمتلك هذه القوى القدرة على اتخاذ قرار مماثل من دون إشعال فتيل صراع داخلي واسع يؤدي إلى انهيار الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد.ثالثاً، شهدت العلاقة بين أورتاغوس وبعض الشخصيات السياسية والعسكرية اللبنانية توتراً واضحاً، لا سيّما مع النائب السابق وقائد الجيش الحالي. هذا التوتر زاد من تراجع قبول أورتاغوس لدى فئات أساسية في النخبة اللبنانية بعضها حليف للولايات المتحدة، الأمر الذي جعل من الصعب على واشنطن الاستمرار في التعويل عليها كصوت مقدَّرٍ وزنه في دوائر صنع القرار اللبناني.رابعاً، لا يمكن تجاهل عامل التفاهم الأميركي– المحتمل. فإذا ما نجحت المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران في بلورة اتفاق جديد يخفّض حدة التوتر الإقليمي، فإن الساحة اللبنانية ستتأثر بشكل مباشر، ولن يكون منطق الاشتباك الحاد بين وحزب الله قابلاً للاستمرار كما هو عليه اليوم.في ضوء هذه العوامل، قررت إدارة ترامب استبدال أورتاغوس بشخصية أخرى أقل صدامية وأكثر قدرة على التوافق مع المعادلات اللبنانية الراهنة. ولا يعني هذا الاستبعاد تراجعاً حقيقياً في موقف واشنطن من حزب الله، بل هو بالأساس إعادة ضبط تكتيكي يراعي مشهد التوازنات الداخلية والخارجية.