صيف لبنان "استثنائي"... إليكم أبرز المهرجانات وأسعار التذاكر



، البلد العاشق للحياة، يتحضّر لصيف استثنائي تنبض فيه الشوارع والمناطق بالحيوية والفرح.

Advertisement أكثر من 20 مهرجانًا مرتقبًا، في رقم يُعدّ لافتًا، يبشّر بصيف واعد للبنانيين والمغتربين، كما للسيّاح العرب والأجانب الذين ينتظرون هذا الموسم للاستمتاع بجمال لبنان.

المهرجانات المنتظرة ستستضيف نُخبة من النجوم اللبنانيين والعرب والعالميين، ما يعكس صورة مشرقة عن بلد لا تنطفئ فيه شرارة الفرح رغم كل الظروف.

وفي ما يلي، أبرز 6 مهرجانات يُنتظر أن تترك بصمتها هذا الصيف. لا يمكن وصف صيف هذا العام إلّا بأنه "ولّعان" بكل ما للكلمة من معنى.، البلد العاشق للحياة، يتحضّر لصيف استثنائي تنبض فيه الشوارع والمناطق بالحيوية والفرح.أكثر من 20 مهرجانًا مرتقبًا، في رقم يُعدّ لافتًا، يبشّر بصيف واعد للبنانيين والمغتربين، كما للسيّاح العرب والأجانب الذين ينتظرون هذا الموسم للاستمتاع بجمال لبنان.المهرجانات المنتظرة ستستضيف نُخبة من النجوم اللبنانيين والعرب والعالميين، ما يعكس صورة مشرقة عن بلد لا تنطفئ فيه شرارة الفرح رغم كل الظروف.وفي ما يلي، أبرز 6 مهرجانات يُنتظر أن تترك بصمتها هذا الصيف.



القبيات: "صَيِّف ونُصّ"

من قلب ، وتحديدًا في بلدة القبيات، تنطلق مهرجانات القبيات الدولية 2025 تحت شعار "صَيِّف ونُصّ"، لتفتح موسمها الصيفي بليلتين من الفن والطرب الأصيل.

الفنان مروان يحيي الليلة الأولى في 9 آب، بأسعار بطاقات تتراوح بين 30 و200 دولار، يليه النجم في الليلة التالية بتاريخ 10 آب، ضمن الأجواء نفسها.



مهرجان إهدنيات الدولي

في أجواء طبيعية ساحرة على مدرّجات المسرح الخارجي في ، تعود مهرجانات إهدنيات هذا الصيف بنسخة غنية تجمع بين الإحساس، الإبداع، والإيقاع:

العازف غي مانوكيان يفتتح السهرات في 17 ، بأسعار تتراوح بين 30 و70 دولار، مع الإشارة إلى أن بطاقات الـVIP نُفدت بالكامل.

الفنانة عبير نعمة تطلّ بصوتها الدافئ في 25 تموز، والبطاقات متوفرة بين 35 و80 دولار.

أمسية راقصة مع DJ Dancing Moon تقام في 27 تموز، وتتوزّع الأسعار بين 25 دولار للمقاعد الخلفيّة و35 دولار للأماميّة.

المغنّي آدم يقدّم حفلًا استثنائيًا في 31 تموز، بأسعار تبدأ من 40 دولار (بيعت بالكامل) وتصل إلى 120 دولار.

النجم كاظم الساهر يطلّ على جمهوره في أمسيتين متتاليتين، 1 و2 آب، بأسعار تتراوح بين 40 و250 دولار.

وتُختتم الفعاليات في 3 آب مع الفنان الشامي، في سهرة تُراوح أسعار بطاقاتها بين 30 و80 دولار. من قلب ، وتحديدًا في بلدة القبيات، تنطلق مهرجانات القبيات الدولية 2025 تحت شعار "صَيِّف ونُصّ"، لتفتح موسمها الصيفي بليلتين من الفن والطرب الأصيل.الفنان مروان يحيي الليلة الأولى في 9 آب، بأسعار بطاقات تتراوح بين 30 و200 دولار، يليه النجم في الليلة التالية بتاريخ 10 آب، ضمن الأجواء نفسها.في أجواء طبيعية ساحرة على مدرّجات المسرح الخارجي في ، تعود مهرجانات إهدنيات هذا الصيف بنسخة غنية تجمع بين الإحساس، الإبداع، والإيقاع:العازف غي مانوكيان يفتتح السهرات في 17 ، بأسعار تتراوح بين 30 و70 دولار، مع الإشارة إلى أن بطاقات الـVIP نُفدت بالكامل.الفنانة عبير نعمة تطلّ بصوتها الدافئ في 25 تموز، والبطاقات متوفرة بين 35 و80 دولار.أمسية راقصة مع DJ Dancing Moon تقام في 27 تموز، وتتوزّع الأسعار بين 25 دولار للمقاعد الخلفيّة و35 دولار للأماميّة.المغنّي آدم يقدّم حفلًا استثنائيًا في 31 تموز، بأسعار تبدأ من 40 دولار (بيعت بالكامل) وتصل إلى 120 دولار.النجم كاظم الساهر يطلّ على جمهوره في أمسيتين متتاليتين، 1 و2 آب، بأسعار تتراوح بين 40 و250 دولار.وتُختتم الفعاليات في 3 آب مع الفنان الشامي، في سهرة تُراوح أسعار بطاقاتها بين 30 و80 دولار.



: Zahle Upside Down

في زحلة، تتحوّل حديقة سكاف إلى مسرح صيفي ينبض بالموسيقى والنجوم ضمن مهرجان 'Zahle Upside Down':

النجم آدم يفتتح السهرات في 18 تموز، بأسعار تتراوح بين 45 و110 دولار.

في الليلة التالية، أي في 19 تموز، يُطلّ الفنان جوزيف جمهوره الزحلاوي، بأسعار بين 20 و80 دولار.

أمسية موسيقية بعنوان "Aleph in Zahle" تُقام في 25 تموز، بأسعار من 20 إلى 80 دولار.

وجمهور الإحساس والرومانسية على موعد مع مروان خوري في 26 تموز، بأسعار تبدأ من 35 وتصل إلى 110 دولار.

وتُختتم السهرات في 27 تموز مع فرقة Adonis، بأسعار تتراوح بين 25 و55 دولار. في زحلة، تتحوّل حديقة سكاف إلى مسرح صيفي ينبض بالموسيقى والنجوم ضمن مهرجان 'Zahle Upside Down':النجم آدم يفتتح السهرات في 18 تموز، بأسعار تتراوح بين 45 و110 دولار.في الليلة التالية، أي في 19 تموز، يُطلّ الفنان جوزيف جمهوره الزحلاوي، بأسعار بين 20 و80 دولار.أمسية موسيقية بعنوان "Aleph in Zahle" تُقام في 25 تموز، بأسعار من 20 إلى 80 دولار.وجمهور الإحساس والرومانسية على موعد مع مروان خوري في 26 تموز، بأسعار تبدأ من 35 وتصل إلى 110 دولار.وتُختتم السهرات في 27 تموز مع فرقة Adonis، بأسعار تتراوح بين 25 و55 دولار.



مهرجانات بعلبك الدولية

بين جدران التاريخ وهمس الحضارات، تعود قلعة بعلبك لتملأ الأجواء بأصوات الموسيقى:

أوبرا "كارمن" العالمية تُعرض على المدرّجات الرومانية العريقة في 25 و26 تموز، بأسعار بطاقات تتراوح بين 50 و250 دولار.

وفي عرض استثنائي، تُطلّ هبة طوجي على القلعة في 8 آب، بأسعار بين 50 و180 دولار. بين جدران التاريخ وهمس الحضارات، تعود قلعة بعلبك لتملأ الأجواء بأصوات الموسيقى:أوبرا "كارمن" العالمية تُعرض على المدرّجات الرومانية العريقة في 25 و26 تموز، بأسعار بطاقات تتراوح بين 50 و250 دولار.وفي عرض استثنائي، تُطلّ هبة طوجي على القلعة في 8 آب، بأسعار بين 50 و180 دولار.