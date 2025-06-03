صيف لبنان "استثنائي"... إليكم أبرز المهرجانات وأسعار التذاكر

لا يمكن وصف صيف هذا العام إلّا بأنه "ولّعان" بكل ما للكلمة من معنى.
لبنان
، البلد العاشق للحياة، يتحضّر لصيف استثنائي تنبض فيه الشوارع والمناطق بالحيوية والفرح.
أكثر من 20 مهرجانًا مرتقبًا، في رقم يُعدّ لافتًا، يبشّر بصيف واعد للبنانيين والمغتربين، كما للسيّاح العرب والأجانب الذين ينتظرون هذا الموسم للاستمتاع بجمال لبنان.
المهرجانات المنتظرة ستستضيف نُخبة من النجوم اللبنانيين والعرب والعالميين، ما يعكس صورة مشرقة عن بلد لا تنطفئ فيه شرارة الفرح رغم كل الظروف.
وفي ما يلي، أبرز 6 مهرجانات يُنتظر أن تترك بصمتها هذا الصيف.
القبيات: "صَيِّف ونُصّ"
من قلب الشمال
، وتحديدًا في بلدة القبيات، تنطلق مهرجانات القبيات الدولية 2025 تحت شعار "صَيِّف ونُصّ"، لتفتح موسمها الصيفي بليلتين من الفن والطرب الأصيل.
الفنان مروان خوري
يحيي الليلة الأولى في 9 آب، بأسعار بطاقات تتراوح بين 30 و200 دولار، يليه النجم عاصي الحلاني
في الليلة التالية بتاريخ 10 آب، ضمن الأجواء نفسها.
مهرجان إهدنيات الدولي
في أجواء طبيعية ساحرة على مدرّجات المسرح الخارجي في إهدن
، تعود مهرجانات إهدنيات هذا الصيف بنسخة غنية تجمع بين الإحساس، الإبداع، والإيقاع:
العازف غي مانوكيان يفتتح السهرات في 17 تموز
، بأسعار تتراوح بين 30 و70 دولار، مع الإشارة إلى أن بطاقات الـVIP نُفدت بالكامل.
الفنانة عبير نعمة تطلّ بصوتها الدافئ في 25 تموز، والبطاقات متوفرة بين 35 و80 دولار.
أمسية راقصة مع DJ Dancing Moon تقام في 27 تموز، وتتوزّع الأسعار بين 25 دولار للمقاعد الخلفيّة و35 دولار للأماميّة.
المغنّي آدم يقدّم حفلًا استثنائيًا في 31 تموز، بأسعار تبدأ من 40 دولار (بيعت بالكامل) وتصل إلى 120 دولار.
النجم كاظم الساهر يطلّ على جمهوره في أمسيتين متتاليتين، 1 و2 آب، بأسعار تتراوح بين 40 و250 دولار.
وتُختتم الفعاليات في 3 آب مع الفنان الشامي، في سهرة تُراوح أسعار بطاقاتها بين 30 و80 دولار.
زحلة: Zahle Upside Down
في زحلة، تتحوّل حديقة جوزيف
سكاف إلى مسرح صيفي ينبض بالموسيقى والنجوم ضمن مهرجان 'Zahle Upside Down':
النجم آدم يفتتح السهرات في 18 تموز، بأسعار تتراوح بين 45 و110 دولار.
في الليلة التالية، أي في 19 تموز، يُطلّ الفنان جوزيف عطية على
جمهوره الزحلاوي، بأسعار بين 20 و80 دولار.
أمسية موسيقية بعنوان "Aleph in Zahle" تُقام في 25 تموز، بأسعار من 20 إلى 80 دولار.
وجمهور الإحساس والرومانسية على موعد مع مروان خوري في 26 تموز، بأسعار تبدأ من 35 وتصل إلى 110 دولار.
وتُختتم السهرات في 27 تموز مع فرقة Adonis، بأسعار تتراوح بين 25 و55 دولار.
مهرجانات بعلبك الدولية
بين جدران التاريخ وهمس الحضارات، تعود قلعة بعلبك لتملأ الأجواء بأصوات الموسيقى:
أوبرا "كارمن" العالمية تُعرض على المدرّجات الرومانية العريقة في 25 و26 تموز، بأسعار بطاقات تتراوح بين 50 و250 دولار.
وفي عرض استثنائي، تُطلّ هبة طوجي على القلعة في 8 آب، بأسعار بين 50 و180 دولار.
مهرجانات الأرز الدولية
تُقام مهرجانات الأرز في أرز الرب
وبشري.
وستقدّم فرقة ميّاس عرضًا فنيًا مبهرًا في 19 تموز، بأسعار بطاقات من 30 إلى 275 دولار.
نجم الإحساس وائل كفوري يعتلي المسرح في 26 تموز، بأسعار بين 30 و250 دولار.
أمّا عشاق الإيقاع
الإلكتروني، فموعدهم مع العالمي Black Coffee في 30 تموز، بأسعار من 75 إلى 250 دولار.
مهرجانات أعياد بيروت
على الواجهة البحريّة للعاصمة، تعود مهرجانات أعياد بيروت بنبض صيفيّ، يجمع بين الكلاسيكي، الشبابي، والعالمي:
ماجدة الرومي
تفتتح المهرجان بأمسية راقية في 8 تموز، بأسعار من 60 إلى 250 دولار.
عرض عالميّ لفرقة God Save the Queen يُقام في 10 تموز، بأسعار بين 50 و100 دولار.
وفي 15 تموز سهرة مع فرقة Adonis ، بأسعار بين 60 و100 دولار.
الفنان الشامي يقدّم أمسية شبابية في 17 تموز، بالأسعار نفسها.
جوزيف عطية
يُطلّ على جمهور بيروت في 22 تموز، بأسعار تتراوح بين 20 و80 دولار.
يليها آدم بحفل في 24 تموز، بأسعار بين 40 و200 دولار.
وفي 25 تموز، يقدّم غي مانوكيان أمسية موسيقية مميزة، بأسعار من 40 إلى 100 دولار.
وتُختتم السهرات مع النجمة إليسا في 28 تموز، بأسعار تتراوح بين 40 و180 دولار.