بين بقاء أورتاغوس ومغادرتها.. أين لبنان من الأولويات الغربيّة؟!

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انشغل اللبنانيون خلال اليومين الماضيين بـ"تحليل" الأخبار والتسريبات الواردة من وإسرائيل عن مغادرة نائبة المبعوث الأميركي إلى منصبها قريبًا، وهي التي كانت مسؤولة عن الملفّ اللبناني، مع تسجيل "تباين" في وجهات النظر حول أسباب الخطوة التي بدت مفاجئة، بين من اعتبرها "إقالة" على خلفية الشكاوى من أدائها، ومن رأى فيها تمهيدًا لنقلها لمسؤوليات أخرى ربما.انشغل اللبنانيون أيضًا في قراءة "طالع" المبعوث الجديد الذي سيحلّ مكان أورتاغوس، إن صحّ التعبير، علمًا أنّ أيّ إعلان رسمي بشأنه لم يصدر بعد، في ظلّ مجموعة سيناريوهات مطروحة، لعلّ أكثرها ترجيحًا أن ينتقل الملف إلى جويل رايبورن، الذي قيل إنّ تعيينه سيُعلَن في الأيام المقبلة، ولكن بينها أيضًا أن يُعهَد بالملف إلى الموفد الأميركي إلى توماس باراك، أو حتى أن يبقى مركز أورتاغوس "شاغرًا" حتى إشعار آخر.وبعيدًا عن السيناريوهات الثلاثة، ثمّة نقاش "جدّي" تفتحه الخطوة الأميركية، والانشغالات التي ترتّبت عليها، وإن أدرِج بعضها في خانة "ملء الفراغ"، فأين في سلّم الأولويات الغربيّة، والأميركيّة خصوصًا؟ هل يؤثّر بقاء أورتاغوس أو رحيلها فعلاً على السياسة الأميركية إزاء لبنان؟ ولماذا يشعر كثيرون أنّ الملفّ السوري يتقدّم بأشواط، مقارنة مع الملف اللبناني، بل ربما على حسابه، وسط "جمود" على خطّه، يبدو بلا أفق؟!أعطي رحيل مورغان أورتاغوس عن منصبها، بمعزل عن دوافعه وأسبابه، حجمًا كبيرًا في لبنان، ربما على جري العادة اللبنانية في التعامل مع كلّ الملفات، ولا سيما منها ذات الطابع الإقليمي والدولي، فأورتاغوس أصبحت منذ زيارتها الأولى إلى لبنان، بمثابة "ترند"، حيث انقسم اللبنانيون إزاءها، خصوصًا بعد إطلالتها "الجدلية" من ، حين شكرت على حربها ضدّ " "، ما أحرج رئيس الجمهورية وفريقه الإعلاميّ.بعد هذه الزيارة، حاولت أورتاغوس إعادة "رسم" سياستها ومهمّتها، وهو ما ظهر في زيارتها الثانية، التي تجنّبت فيها الكلام في معظم المقار الرسمية، مكتفية بإطلالات إعلامية في ختامها، حرصت فيها على إبداء "نوع من التوازن" في الطرح، ولو لم تتخلّ عن "انحيازها" الكامل والواضح لإسرائيل، لكنها بعد ذلك، عادت لتثير الجدل، بتعليقات على منصّات التواصل، خرجت عن الإطار "الدبلوماسية"، خصوصًا في طريقة التخاطب التي بدت لكثيرين "فوقيّة".قد تكون هذه الممارسات والشكاوى التي تلقّتها الإدارة الأميركية بشأنها سببًا من أسباب "تنحية" أورتاغوس، كما ألمح بعض المتابعين، كما أنّ "إبعادها" قد يكون منعزلاً عن كلّ ذلك، وفق ما نُقِل عن مصادر أميركيّة، وضعت الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات الداخلية التي بدأتها إدارة في الأيام الأخيرة، لكنّ الأكيد أنّ رحيل أورتاغوس لن يكون بلا أثر، وقد كان الإسرائيليون أول من عبّروا عن ذلك، بقوله إنّ استبدالها "ليس خبرًا سارًا" لإسرائيل.لا يعني ذلك عمليًا أنّ رحيل أورتاغوس، أو استبدالها، سيؤدي إلى تغيير عمليّ في السياسة الأميركية في لبنان، التي يقول العارفون إنّها "واضحة"، وقوامها أنّ ما بعد الحرب الأخيرة ليس كما قبلها، وإنّ نزع سلاح "حزب الله" بند أول على "الأجندة"، ولكنّه يمكن أن يعني العودة في مكانٍ ما إلى نوع من "الدبلوماسية" التي كان ينتهجها "سلف" أورتاغوس، آموس هوكشتاين، الذي عرف كيف يتعامل مع معظم المسؤولين ويبني علاقات معهم.إلا أنّ هناك من يذهب أبعد من ذلك في قراءة الرسالة خلف "إقالة" أورتاغوس، والتسريبات التي سبقتها عن طلب نقلها إلى سوريا مثلاً، بالإشارة إلى أنّ الملف اللبناني سيبقى في المرحلة المقبلة "أسير" الجمود والمماطلة، إذ إنّ ، ومعهم الكثير من أصدقاء لبنان، يعتبرون أنّ اليوم هي في ملعب ، والمطلوب منها تلقّفها من أجل المضيّ إلى الأمام، علمًا أنّ الشروط لذلك واضحة، ولا نوايا للتراجع عنها بأيّ شكل من الأشكال.هنا، تبدو المقارنة بين الوضعين اللبناني والسوري حاضرة بقوة، بل إنّ أورتاغوس نفسها ألمحت إليها في زيارتها الأخيرة، التي تزامنت للمفارقة مع جولة الرئيس الخليجية، حيث التقى الرئيس السوري أحمد ، حين دعت المبعوثة الأميركية إلى "أخذ العبرة"، علمًا أنّ هناك من يرى أنّ هذه المقارنة في غير محلّها، باعتبار أنّ القرار في سوريا هو بيد الشرع، في حين أنّ التوازنات والحساسيّات الداخلية هي الحاكمة في لبنان.بمعزل عن كلّ شيء، وبغضّ النظر عن "مصير" مهمّة أورتاغوس، وبغضّ النظر أيضًا عن هوية "البديل" الذي سينتقل الملف اللبناني إليه، يبقى الثابت برأي كثيرين، أنّ لبنان لم يعد "أولوية" في هذه المرحلة، بعدما استحوذت سوريا على "حصّة " من الاهتمام، وسط تصاعد سريع في الأحداث المرتبطة بها أميركيًا وغربيًا، وحتى عربيًا وإقليميًا، منذ رفع ، وكلّ ما تلاه. فهل يبقى لبنان متفرّجًا، أم يلحق بالركب؟!