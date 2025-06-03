مذكرة تعاون بين المجلس الوطني للبحوث العلمية وجامعة بيروت العربية

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وقعت العربية ممثلة برئيسها البروفسور وائل نبيل لمدة ثلاث سنوات مذكرة تعاون جديدة مع -الهيئة للطاقة الذرية ممثلة بالأمين العام للمجلس البروفسور شادي ، في حضور عميد البروفسور غسان يونس ومدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية البروفسور بلال ، وذلك بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والتقني في مجالات الفيزياء، الكيمياء، والفيزياء الطبية، مع التركيز على الأمن والسلامة في استخدام المواد المشعة والمواد الكيميائية.يرتكز التعاون على تجارب سابقة ناجحة، منها إنشاء دبلوم الحماية الإشعاعية عام 2009، وماجستير الرقابة الإشعاعية عام 2011، إضافة إلى ماجستير في الفيزياء الطبية عام 2017، وجرت هذه البرامج بدعم من .كما تنص المذكرة استقبال طلاب الدراسات من كلية العلوم في مختبرات الهيئة لتحضير رسائل الماجستير والدكتوراه، إنشاء دبلوم “ضابط الوقاية الإشعاعية” بالشراكة مع الذرية، مع السعي لاعتماده إقليميًا، إطلاق دبلوم متخصص بالأمن والآمان للكيميائيين يستهدف العاملين في الصناعات والمرافئ والقطاعات الأمنية والطوارئ، إشراك باحثي الهيئة في التدريس والإشراف على المشاريع والتدريب العملي، دعم القدرات التحليلية لكلية العلوم الخاصة بوحدة التحليل والاستشارات البيئية وتقديم التدريب اللازم، استضافة مختبر للقياسات الإشعاعية الفردية في حرم لدعم للرقابة.