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لبنان

مذكرة تعاون بين المجلس الوطني للبحوث العلمية وجامعة بيروت العربية

Lebanon 24
03-06-2025 | 03:03
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وقعت جامعة بيروت العربية ممثلة برئيسها البروفسور وائل نبيل عبد السلام لمدة ثلاث سنوات مذكرة تعاون جديدة مع المجلس الوطني للبحوث العلمية -الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية ممثلة بالأمين العام للمجلس البروفسور شادي عبد الله، في حضور عميد كلية العلوم البروفسور غسان يونس ومدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية البروفسور بلال نصولي، وذلك بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والتقني في مجالات الفيزياء، الكيمياء، والفيزياء الطبية، مع التركيز على الأمن والسلامة في استخدام المواد المشعة والمواد الكيميائية.
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يرتكز  التعاون على تجارب سابقة ناجحة، منها إنشاء دبلوم الحماية الإشعاعية عام 2009، وماجستير الرقابة الإشعاعية عام 2011، إضافة إلى ماجستير في الفيزياء الطبية عام 2017، وجرت هذه البرامج بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما تنص المذكرة استقبال طلاب الدراسات العليا من كلية العلوم في مختبرات الهيئة لتحضير رسائل الماجستير والدكتوراه، إنشاء دبلوم “ضابط الوقاية الإشعاعية” بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع السعي لاعتماده إقليميًا، إطلاق دبلوم متخصص بالأمن والآمان للكيميائيين يستهدف العاملين في الصناعات والمرافئ والقطاعات الأمنية والطوارئ، إشراك باحثي الهيئة في التدريس والإشراف على المشاريع والتدريب العملي، دعم القدرات التحليلية لكلية العلوم الخاصة بوحدة التحليل والاستشارات البيئية وتقديم التدريب اللازم، استضافة مختبر للقياسات الإشعاعية الفردية في حرم طرابلس لدعم البرنامج الوطني للرقابة.
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