بكمين محكم.. توقيف اثنين من أخطر المطلوبين بجرائم قتل

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ الآتي:"في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم والمطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلامية تمكّنت القطعات المختصة في من تحديد مكان وجود اثنين من أخطر المطلوبين بجرائم قتل، وهما يتنقّلان بحذرٍ شديد وبأوقات متفاوتة، ويُدعيان: ع. ك. ح. (مواليد عام 1982، لبناني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم قتل. م. ع. (مواليد عام 1980، لبناني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم محاولة قتل.أعطيت الأوامر للعمل على مراقبتهما، تمهيداً لتوقيفهما بالتّنسيق مع .بتاريخَي 29 و 30-5-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريّات من الشّعبة كمائن عدّة، نتج عنها توقيف الأول في بلدة بيادر – والثاني في محلّة مفرق – .أجري المقتضى القانوني بحقّهما، عملًا بإشارة القضاء المختص".