بيان توضيحي من الوزير السابق هيكتور حجار.. هذا ما جاء فيه

صدر عن الوزير السابق بيان توضيحي حول ما ذُكر في برنامج "سيرة وكمّلت" على قناة "الجديد"، جاء فيه:

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"لقد أتت إحدى ضيفات برنامج سيرة وكمّلت على تلفزيون الجديد أمس، على ذكر السابق الدكتور هكتور حجّار بمعلوماتٍ لا تمتّ إلى الحقيقة والواقع بأي صلة. لذا، يهمّ الوزير حجّار أن يؤكّد بأنه لم يتدخّل في عمل أي جهة رقابيّة أو قضائيّة طوال فترة عمله في الوزارة، ويترك للتفتيش المركزي توضيح تفاصيل هذا الملف ونتيجة التحقيقات التي قام بها".