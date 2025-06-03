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لبنان

طرابلس تفقد مجلسها البلدي بعد استقالة غالبية الأعضاء

Lebanon 24
03-06-2025 | 03:45
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في تطور لافت على الساحة المحلية، تقدم أعضاء لائحة "نسيج طرابلس" صباح اليوم باستقالاتهم الجماعية من عضوية المجلس البلدي، حيث توجّهوا الى سرايا طرابلس وقدموا الاستقالات رسمياً إلى محافظ الشمال
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وشملت الاستقالات 12 عضواً من أصل 24 يشكلون كامل قوام المجلس، وانضم إليهم العضو إبراهيم العبيد.

وبهذه الخطوة، تصبح بلدية طرابلس بحكم المنحلّة، في انتظار تحديد موعد جديد لانتخابات تعيد تشكيل المجلس البلدي. وأعلن رئيس اللائحة المستقيلة، المهندس وائل زمرلي، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقهى التل العليا، أن وزير الداخلية والبلديات أبلغه بأن الانتخابات الجديدة قد تجرى بعد نحو شهرين.

وجاءت هذه التطورات في وقت كان فيه الدكتور عبد الحميد كريمة، الذي انتخب مؤخراً رئيساً للمجلس، يستعد لتسلّم مهامه رسمياً خلفاً للدكتور رياض يمق.
 
 
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