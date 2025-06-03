طرابلس تفقد مجلسها البلدي بعد استقالة غالبية الأعضاء

في تطور لافت على الساحة المحلية، تقدم أعضاء لائحة "نسيج " باستقالاتهم الجماعية من عضوية ، حيث توجّهوا الى سرايا طرابلس وقدموا الاستقالات رسمياً إلى محافظ .

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وشملت الاستقالات 12 عضواً من أصل 24 يشكلون كامل قوام المجلس، وانضم إليهم العضو إبراهيم العبيد.



وبهذه الخطوة، تصبح بلدية طرابلس بحكم المنحلّة، في انتظار تحديد موعد جديد لانتخابات تعيد تشكيل المجلس البلدي. وأعلن رئيس اللائحة المستقيلة، المهندس وائل زمرلي، خلال عقد في مقهى التل ، أن والبلديات أبلغه بأن الانتخابات الجديدة قد تجرى بعد نحو شهرين.



وجاءت هذه التطورات في وقت كان فيه الدكتور ، الذي انتخب مؤخراً رئيساً للمجلس، يستعد لتسلّم مهامه رسمياً خلفاً للدكتور .