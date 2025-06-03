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لبنان

جمانة صدّي شعيا أول امرأة تترأس تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين

Lebanon 24
03-06-2025 | 03:52
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عقد تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) جمعيته العمومية العادية في 2 حزيران 2025، في المعهد العالي للأعمال (ESA) – كليمنصو، بيروت، لانتخاب مجلس إدارة جديد، وفقًا للنظام الداخلي.
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وفي سابقة لافتة، انتُخبت السيدة جمانة صدّي شعيا رئيسةً للتجمّع، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيسه عام 1986، وأول سيدة تمثّل في الهيئات الاقتصادية اللبنانية.

وجاءت نتائج الانتخابات على النحو الآتي: جمانة صدّي شعيا – رئيسة، سيريل عريضة – نائب للرئيس، روبير كنعان – أمين عام، حسن سنّو – مسؤول التواصل الخارجي، حسيب لحّود – مسؤول إدارة العضوية، فاليري زكّا – أمينة مال، وديان أيوب، كريستيل بستاني، داليا جبيلي، نديم ضاهر، جان طويلة، ولبيب نصر – أعضاء مجلس إدارة.

وحضر الجمعية العمومية كل من وزير الصناعة السيد دجو عيسى الخوري، وحاكم مصرف لبنان السيد كريم سعيد، كضيفي شرف، في خطوة تعكس أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مسار تعافي لبنان.

وألقى المدير العام للمعهد العالي للأعمال (ESA)، السيد ماكسنس دويو، كلمة افتتاحية أشاد فيها بإصرار رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين على مواصلة العمل رغم التحديات، وبالتزام التجمّع بإجراء انتخابات منتظمة.

من جانبه، قال الرئيس المنتهية ولايته، نقولا بو خاطر: "عملت خلال ولايتي على الدفاع عن القطاع الخاص الشرعي في أصعب ظروف لبنان، ووجدت في كل تحدٍّ فخرًا. انتخاب السيدة شعيا خطوة رائدة تعزّز دور المرأة في القيادة الاقتصادية." وأضاف: "القطاع الخاص لم يكتفِ بالصمود بل تحمّل مسؤوليات وطنية، ونأمل بالإصلاحات قبل فوات الأوان."

وفي كلمتها، قالت الرئيسة المنتخبة جمانة صدّي شعيا: "يشرفني أن أكون أول امرأة تترأس التجمّع. إنها مسؤولية كبيرة وسأؤديها بكل تفانٍ. هذه لحظة مفصلية، وسنواصل العمل بجدية وشفافية، تعزيزًا لدور القطاع الخاص في التغيير الإيجابي." وشكرت القيادة السابقة وأعضاء المجلس السابقين، مشددة على مواصلة البناء على الأسس الراسخة.

وقدّم المجلس المنتهية ولايته تقريرًا عن أنشطته خلال عام 2024، بينما قدّم السيد نديم ضاهر التقرير المالي الذي نال مصادقة بالإجماع.

يُذكر أن التجمّع اعتمد التصويت الإلكتروني للمرة الثانية، بالتعاون مع مركز سرطان الأطفال في لبنان، بمشاركة مجموعة من شباب المركز في تنظيم العملية، ضمن شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين.
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