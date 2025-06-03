عقيص: من يشعر اليوم بنشوة الانتصار في رياق لا بد ان يتجرّع كأس الانكسار امام الحق

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علق النائب على ما قام به اعضاء حوش حالا المعلن فوزه بالتزكية، لافتقاره الى الشرعية والميثاقية، من انتخاب لرئيسٍ للمجلس ونائب للرئيس، في عملية ظاهرها شرعي في حين ان جوهرها يناقض احكام ، لأن نتيجتها تناقض ميثاق العيش المشترك.واعتبر في بيان ان ما جرى قبل الانتخابات وبعدها خطير في أبعاده، يكشف عن سياسة الغائية اعتمدها بعض الأطراف في رياق وحوش حالا، حيث تحوّلت حرب الاسناد التي خاضها الى حرب الغاء شنّها على في رياق، مسجّلاً باعتقاده نصراً على تاريخ البلدة وتقاليدها، ضارباً نسيجها الاجتماعي في صميمه، مهدّداً مستقبلها تهديداً بالغاً قد يتعذّر معالجته بعد اليوم.وتابع: ان العائلات الكريمة في رياق حوش حالا التي استقال اعضاؤها من استنكاراً للانقلاب وتضامناً مع اخوانهم في البلدة، مطالبة اليوم ببذل جهود اضافية لاعلان رفض الانقلاب الواضح على صيغة العيش المشترك في البلدة والعمل الفوري على انهاء مفاعيله والضغط على من بقي من اعضاء المجلس البلدي بهدف استقالتهم وحلّ المجلس البلدي وصولاً الى اعادة الانتخاب وفقاً للأعراف وحق الطوائف بالتمثيل الصحيح، العادل والمتوازن.وأضاف: لقد تمّ بالأمس تسجيل طعن بالعملية الانقلابية في رياق حوش حالا امام تحت رقم 26370/2025، وانني أؤكد انه في حال تمّ رفض الطعن، وفي حال عدم استجابة ابناء العائلات الشيعية الكريمة في رياق حوش حالا لدعوتي اعلاه، فانني سأضطر الى اتخاذ كل الخطوات القانونية التي يمنحني اياها موقعي التمثيلي من اجل الحفاظ على حقوق ابناء رياق حوش حالا، ولا يظنّن احد انه يستطيع الغاء وجودنا في رياق حوش حالا الضارب في تاريخ البلدة منذ القرن التاسع عشر، ولا يعتقدنّ أحد اننا نرضى بمهانة كرامتنا.وختم: ان من يشعر اليوم بنشوة الانتصار على أخيه في رياق، لا بد ان يتجرّع قريباً كأس الانكسار امام الحق، حين تعود رياق الى اصالتها كبلدة نموذجية للعيش الواحد بين مختلف عائلاتها