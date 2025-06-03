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لبنان

الرئيسان الجميل وسليمان ووزير الدفاع زاروا بكركي للاطمئنان الى صحة الراعي

Lebanon 24
03-06-2025 | 04:10
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على التوالي  في الصرح البطريركي في بكركي ، الرئيس أمين الجميل ، الرئيس ميشال سليمان،  وزير الدفاع اللواء الركن ميشال منسى،  ووفدًا من ابرشية المكسيك برئاسة المطران جورج ابي يونس، للاطمئنان إلى صحته.
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