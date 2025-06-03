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لبنان

بلبلة في قطاع النفط.. ومصدر يؤكد: لعدم ترك الناس ضحية الاجتماعات المتأخرة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-06-2025 | 04:15
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سادت بلبلة صباح اليوم في سوق النفط في لبنان، عقب تأخر صدور جدول جديد لأسعار المحروقات، بانتظار اجتماع وزير الطاقة جو صدي مع ممثلين عن الشركات الموزعة للنفط، للاتفاق على جدول جديد للمحروقات، عقب الجدل الذي حصل الاسبوع الماضي بعد رفع سعر صفيحتي البنزين والمازوت 100 الف ليرة لتغطية كلفة الزودة التي اعطيت للعسكريين
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وفي هذا الاطار، رفض مصدر في قطاع النفط عبر "لبنان 24" ما يجري من مماطلة في تسهيل أمور الناس، معتبراً أن ما جرى اليوم، سواء اكان من اجل عقد الاجتماع مع ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا او بسبب تأخر وزير الطاقة في الوصول الى مكتبه يعد سابقة لا بد من التوقف عندها ومحاسبة المسؤولين عنها، لأن مصالح المواطنين ليست للعب.
وأكد المصدر أن هكذا اجتماعات من الممكن ان تحصل في فترة بعد الظهر، لكي لا يتأخر الجدول في الصدور في اليوم التالي، خصوصاً وان الوزارة قادرة على اصدار الجداول في المساء كما حصل الاسبوع الماضي.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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