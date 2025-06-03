Advertisement

لبنان

طقس ربيعي يسيطر على لبنان.. ودرجات الحرارة إلى ارتفاع اعتباراً من هذا التاريخ

Lebanon 24
03-06-2025 | 04:16
A-
A+
Doc-P-1369814-638845464603324208.jpg
Doc-P-1369814-638845464603324208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في الداخل و على المرتفعات ودون تعديل على الساحل. تنشط الرياح فتصل أحيانا الى 65 كلم/س في المناطق الجنوبية، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، على أن تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

 

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29، زحلة بين 16 و 32 درجة.

 

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا على المرتفعات وفي الداخل و يتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى سوء الرؤية.

الأربعاء:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في الداخل و على المرتفعات ودون تعديل على الساحل. تنشط الرياح فتصل أحيانا الى 65 كلم/س في المناطق الجنوبية، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الخميس:  

مشمس إجمالا مع انخفاض بنسبة الرطوبة و ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية. تبقى الرياح ناشطة لتصل أحيانا الى 50 كلم/س جنوب البلاد.

الجمعة:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل على الجبال و على الساحل مع تكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 28 درجة ، فوف الجبال من 12 الى 25 درجة ، في الداخل من 15 الى 28 درجة.

 

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد إلى متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 75%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,27

-ساعة غروب الشمس: 19,45
مواضيع ذات صلة
طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان.. والحرارة إلى ارتفاع اعتباراً من هذا التاريخ
lebanon 24
03/06/2025 13:39:14 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس ربيعي متقلب في لبنان.. واعتباراً من الأربعاء الحرارة إلى ارتفاع تدريجي
lebanon 24
03/06/2025 13:39:14 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس ربيعي دافئ وارتفاع بدرجات الحرارة.. هذا ما كشفه الاب خنيصر
lebanon 24
03/06/2025 13:39:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع بدرجات الحرارة.. اليكم طقس الايام المقبلة
lebanon 24
03/06/2025 13:39:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2025-06-03
06:27 | 2025-06-03
06:19 | 2025-06-03
06:08 | 2025-06-03
06:05 | 2025-06-03
06:01 | 2025-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24