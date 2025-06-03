الحاج: الخارجية الإيرانية لديها أسلوب هادئ في تمييع المواقف وتضييع البوصلة

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أكد النائب تعليقاً على زيارة ، أن "الخارجية الإيرانية لديها أسلوب هادئ في تمييع المواقف وتضييع البوصلة"، قائلا: "نحن غير معنيين كيف تذهب الأمور إذا كان ذلك لا يعكس جدية في تطبيق وتنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري في ما يخص حصرية السلاح بيد الجيش والدولة".ورأى الحاج، في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، أن "هناك تغيّرات كبيرة في المنطقة واهتماماً دولياً متزايداً بسوريا"، مشيراً إلى أن "لبنان أمام فرصة تاريخية، إما أن نكون يقظين أن هذا يحصل لمرة واحدة إذا أردنا فعلاً بناء دولة حرة ومستقلة أو تذهب الفرصة في حال المراوغة وللأسف عندها يخرج لبنان من دائرة الاهتمام الدولي ويذهب إلى مكان أسوأ ويخسر فرصة النهوض".وعن زيادة الضرائب على المحروقات، أشار الحاج إلى أنه كان من أول المعترضين، "لأن هذه السياسة تشكل عودة إلى سياسات الترقيع"، مؤكداً رفضه "أي ضرائب جديدة ورسوم على اللبنانيين في هذا الظرف، فهناك مزاريب هدر كثيرة في الدولة منها والتحصيل الضريبي العام وموضوع الدوائر العقارية والنافعة والطوابع"، لافتاً إلى أنه" سيوجه سؤالاً إلى الحكومة حول الاجراءات التي اتخذتها لوقف الهدر الكبير في الجمارك"، كما دعا إلى "العودة عن هذا القرار لما له من تداعيات اقتصادية خطيرة".