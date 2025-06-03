"نقاش صريح ومباشر" بين رجي وعراقحي

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استقبل والمغتربين يوسف رجّي نظيره الايراني عبّاس ، وجرى البحث في آخر المستجدّات على الساحتين الاقليمية والدولية، بالاضافة الى المفاوضات الجارية بشأن الملف الايراني.وشكل اللقاء مناسبة لليحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والسبيل الأمثل لتطويرها في الاتجاه السليم القائم التعاون والاحترام المتبادل لسيادة الدولتين.واذ ساد اللقاء "نقاش صريح ومباشر" وفق ، اكد الوزير رجّي للوزير الضيف ان" لبنان يعول على حرص الجمهورية الاسلامية الايرانية على أمنه واستقراره وسلمه ، تمكيناً له من تجاوز التحديّات الجسام التي يواجهها، بدءا باستكمال الجهد الديبلوماسي الى تحرير الاراضي التي ما زالت تحتلّها ووقف إعتداءاتها المتواصلة، وبسط سلطة على كامل أراضيها و حصر السلاح بيدها، وصولا الى تأمين الدعم اللازم من الدول الصديقة للبنان من خلال والمؤسسات الرسمية حصراً لكي تتمكن من القيام بدورها في اعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي المنشود".، أكد الوزير عراقجي أن زيارته تأتي في إطار" فتح صفحة جديدة في العلاقة مع انطلاقا من الظروف المستجدة التي يشهدها لبنان والمنطقة".