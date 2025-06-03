فقدت السيطرة على سيارتها.. "زينة" ابنة الـ21 عاما توفيت بحادث مروع في البترون

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وقع الثلاثاء حادث سير مروّع البحرية في ، بعد حاجز باتجاه ، حيث فقدت سائقة السيطرة على سيارتها عند منعطف الطريق، ما أدى إلى انقلاب المركبة ، وفق ما أفادت مندوية " ".وأسفر الحادث عن وفاة الشابة زينة تكريتي، البالغة من العمر 21 عاماً، وهي من مدينة ، وكانت في طريقها إلى الجامعة حيث فارقت الحياة على الفور متأثرة بجراحها.وحضر اللبناني إلى المكان، وعمل على نقل الجثة إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما حضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.