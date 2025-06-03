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لبنان

فقدت السيطرة على سيارتها.. "زينة" ابنة الـ21 عاما توفيت بحادث مروع في البترون

Lebanon 24
03-06-2025 | 04:43
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وقع صباح اليوم الثلاثاء حادث سير مروّع على الطريق البحرية في البترون، بعد حاجز المدفون باتجاه بيروت، حيث فقدت سائقة السيطرة على سيارتها عند منعطف الطريق، ما أدى إلى انقلاب المركبة وسط الطريق، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24". 
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وأسفر الحادث عن وفاة الشابة زينة تكريتي، البالغة من العمر 21 عاماً، وهي من مدينة طرابلس، وكانت في طريقها إلى الجامعة حيث فارقت الحياة على الفور متأثرة بجراحها.

وحضر الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان، وعمل على نقل الجثة إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما حضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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