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لبنان

إطلاق نار كثيف في بلدة بقاعيّة

Lebanon 24
03-06-2025 | 04:59
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سُمِعَ إطلاق نار كثيف في بلدة سرعين الفوقا.
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وبحسب معلومات "لبنان 24"، أُطلِقَ النار إحتفالاً بانتخاب رئيس بلديّة جديد.
 
 
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