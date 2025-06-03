صخرة الروشة تضيء تحذيرًا من الحرّ... حملة توعوية للصليب الأحمر اللبناني في بيروت

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في إطار الحملة العالمية لمواجهة موجات الحر، نظّم اللبناني مساء الإثنين، نشاطًا توعويًا مميزًا على البحري في ، حيث تمت إنارة صخرة الروشة باللون الأحمر، في رسالة رمزية للتحذير من تداعيات الحرارة المرتفعة.الفعالية التي لاقت تفاعلًا لافتًا، شارك فيها عدد من الشخصيات الرسمية والعامة، من بينهم العامة الدكتور ركان نصر الدين، ووزيرة البيئة تمارا ، ومحافظ بيروت القاضي ، ورئيس إبراهيم ، إلى جانب أعضاء من ، وممثلين عن وحدة إدارة مخاطر في السراي الحكومي، والمجلس الوطني للبحوث العلمية، وعدد من والصحية والجمعيات الأهلية.من جهة الأحمر اللبناني، حضر رئيس الجمعية الدكتور أنطوان الزغبي، ونائب الرئيس فادي الصيداوي، والمدير الطبي الدكتور أنطوني نصر، إلى جانب حشد من المدراء والمسؤولين والمتطوعين.خلال النشاط، وزّع كوادر وحدة الحد من مخاطر الكوارث منشورات إرشادية على المواطنين والمشاركين، تتضمن نصائح عملية حول كيفية التعامل مع موجات الحر، وطرق الحفاظ على الصحة العامة، إضافة إلى التوعية البيئية.وتأتي ضمن الحملة العالمية التي أطلقها لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، داعيًا الجمعيات الوطنية إلى إنارة معالم ثقافية أو سياحية محلية للفت الانتباه إلى أخطار التغير المناخي وموجات الحر.وفي السياق نفسه، نظّم الصليب الأحمر مدى يوم أمس سلسلة من الأنشطة في مختلف المناطق، شملت حملات تشجير وتشحيل، وتسيير عيادات نقالة، وتوزيع منشورات وزجاجات مياه، بمشاركة فاعلة من فرق وحدة الحد من مخاطر الكوارث، والناشئين والشباب، وإدارة الكوارث، والخدمات الطبية والاجتماعية، إلى جانب الكلية الجامعية للتمريض.