ضغوط على كريمة… واستقالات "نسيج" معلقة حتى التفاهم

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• شراكة فعلية في صنع القرار؛

• جاد بمكافحة الفساد وترسيخ الشفافية.

يتعرض رئيس بلدية المنتخب حديثاً لضغوط متعددة من أعضاء "نسيج طرابلس"، وسط دعوات لتوجهه إلى سرايا طرابلس للقاء المحافظ والتشاور في مسار الأزمة البلدية. وتشمل هذه الضغوط حملات شعبية تأخذ طابعاً هجومياً في محاولة لدفعه إلى إعادة النظر في آلية إدارة المرحلة.وفي هذا السياق، أصدر الفريق المستقيل -"نسيج" بياناً إلى الرأي العام، أوضح فيه خلفيات التصعيد، مشيراً إلى أنه كان يأمل أن تشكل نتائج فرصة حقيقية لانطلاقة جديدة للمدينة، لكنه فوجئ خلال جلسة انتخاب الرئيس بما وصفه بـ"ممارسات التفّت على إرادة الناس"، وأدت إلى "انتزاع المنصب بأساليب غير مبرّرة" خلّفت استياءً واسعاً لدى أبناء طرابلس.وأضاف البيان أن "الممارسات الإقصائية التي أعقبت الجلسة عمّقت شعورنا بانسداد أفق الإصلاح، ما دفعنا إلى تحضير استقالتنا والتوجه لتقديمها عقب زيارة قمنا بها إلى معالي ، للتأكد من جهوزية الوزارة لإجراء انتخابات جديدة خلال مهلة قانونية لا تتجاوز الشهرين، بما يضمن عدم ترك طرابلس في حالة فراغ إداري".وبحسب البيان، فإن تدخل عدد من وجهاء المدينة أسفر عن تعليق الاستقالات مؤقتاً ومنح فرصة إضافية لتأمين انطلاقة بلدية متماسكة، على أن تكون مشروطة بجملة من المطالب أبرزها:وتشير مصادر مطلعة إلى أن الأعضاء قد يتراجعون عن استقالاتهم في حال التوصل إلى تفاهم مع كريمة يضمن تلبية هذه المطالب، مع الإشارة إلى أن الاستقالات لم تسجل رسمياً حتى الساعة لدى المحافظ.