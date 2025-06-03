Advertisement

لبنان

ضغوط على كريمة… واستقالات "نسيج" معلقة حتى التفاهم

Lebanon 24
03-06-2025 | 05:12
A-
A+
Doc-P-1369846-638845496615068604.jpg
Doc-P-1369846-638845496615068604.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتعرض رئيس بلدية طرابلس المنتخب حديثاً عبد الحميد كريمة لضغوط متعددة من أعضاء "نسيج طرابلس"، وسط دعوات لتوجهه إلى سرايا طرابلس للقاء المحافظ إيمان الرافعي والتشاور في مسار الأزمة البلدية. وتشمل هذه الضغوط حملات شعبية تأخذ طابعاً هجومياً في محاولة لدفعه إلى إعادة النظر في آلية إدارة المرحلة.
Advertisement

وفي هذا السياق، أصدر الفريق المستقيل -"نسيج" بياناً إلى الرأي العام، أوضح فيه خلفيات التصعيد، مشيراً إلى أنه كان يأمل أن تشكل نتائج الانتخابات البلدية فرصة حقيقية لانطلاقة جديدة للمدينة، لكنه فوجئ خلال جلسة انتخاب الرئيس بما وصفه بـ"ممارسات التفّت على إرادة الناس"، وأدت إلى "انتزاع المنصب بأساليب غير مبرّرة" خلّفت استياءً واسعاً لدى أبناء طرابلس.

وأضاف البيان أن "الممارسات الإقصائية التي أعقبت الجلسة عمّقت شعورنا بانسداد أفق الإصلاح، ما دفعنا إلى تحضير استقالتنا والتوجه لتقديمها عقب زيارة قمنا بها إلى معالي وزير الداخلية، للتأكد من جهوزية الوزارة لإجراء انتخابات جديدة خلال مهلة قانونية لا تتجاوز الشهرين، بما يضمن عدم ترك طرابلس في حالة فراغ إداري". 

وبحسب البيان، فإن تدخل عدد من وجهاء المدينة أسفر عن تعليق الاستقالات مؤقتاً ومنح فرصة إضافية لتأمين انطلاقة بلدية متماسكة، على أن تكون مشروطة بجملة من المطالب أبرزها:
• شراكة فعلية في صنع القرار؛
التزام جاد بمكافحة الفساد وترسيخ الشفافية.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن الأعضاء قد يتراجعون عن استقالاتهم في حال التوصل إلى تفاهم مع كريمة يضمن تلبية هذه المطالب، مع الإشارة إلى أن الاستقالات لم تسجل رسمياً حتى الساعة لدى المحافظ.
مواضيع ذات صلة
أعضاء "نسيج" الـ 12 يجتمعون الآن بإمام مسجد التقوى الشيخ سالم الرافعي وهناك بحث جدّي في التراجع عن استقالاتهم من بلدية طرابلس (الجديد)
lebanon 24
03/06/2025 16:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية طرابلس.. "نسيج" تبحث عن الخائن
lebanon 24
03/06/2025 16:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية طرابلس.. "نسيج" تحسم موقفها!
lebanon 24
03/06/2025 16:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من لائحة "نسيج طرابلس" زار ميقاتي: نقدر موقفه الوطني والمسؤول
lebanon 24
03/06/2025 16:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:13 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:58 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:52 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:05 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:14 | 2025-06-03
09:13 | 2025-06-03
09:06 | 2025-06-03
09:01 | 2025-06-03
08:58 | 2025-06-03
08:43 | 2025-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24