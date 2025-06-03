التحقيق مع موظفَين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ... إليكم ما اعترفا به

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:

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حرصًا على حماية المؤسسات العامة وصون المال العام اجرى التابع لمديرية الاقليمية تحقيقا قضائيا مع الموظفَين (ع.ن.) و(ر.ب.) في – دائرة وذلك بعد توافر معلومات عن تقاضيهما أموالًا مقابل تسهيل طلبات إعفاء من رسوم المياه لمواطنين الذين هُدمت منازلهم في الجنوب.

وخلال التحقيق، اعترفا باستيفاء مبلغ مليوني عن كل طلب، في حين أن الرسم الرسمي المحدد هو مليون ومئتا ألف ليرة، بالإضافة إلى قيمة الطوابع المالية.

كما تبيّن أنهما كانا يمتنعان عن تسليم إيصالات عند قبض المبالغ، بحجة عدم توفر دفاتر الإيصالات.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة المختص.