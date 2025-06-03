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لبنان

الشؤون العقارية تُعلن مواعيد استقبال المعاملات في هذه المراكز

Lebanon 24
03-06-2025 | 05:34
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أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان، جدول مواعيد عمل أمانات السجل العقاري في عدد من الأقضية خلال شهر حزيران 2025، محددة أيام استقبال المعاملات وتسليم المستندات الجاهزة، على النحو الآتي:
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في بعبدا، يتم تسليم أوامر القبض وسندات الملكية واستلام طلبات البدل عن ضائع أيام الثلاثاء والأربعاء، إضافة إلى استقبال المراجعات من أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، على أن يخصص يوم الخميس لاستقبال المعاملات الجديدة، فيما تبقى الأيام الأخرى للعمل الإداري فقط.

أما في الشوف، فتُستقبل المعاملات الجديدة وتُسلّم المستندات الجاهزة من الإثنين حتى الخميس، وتشمل أوامر القبض وسندات الملكية والإفادات العقارية وطلبات البدل عن ضائع، إضافة إلى استقبال المراجعات كافة.

وفي عاليه، خُصّصت الأيام: 3 و4، 10 و11 و12، 17 و18 و19، 24 و25 و26 حزيران لتسليم المستندات الجاهزة واستلام الطلبات، بينما تبقى بقية الأيام للعمل الإداري فقط.

كما أعلن المكتب العقاري في سراي عاليه أنه سيستقبل معاملات جديدة في 12 حزيران للمناطق التالية: القبة، الأمراء، العمروسية، بليبل، بمكين، عرمون، بشامون، عاليه، ديرقوبل، وعين عنوب، فيما تُقبل معاملات بقية المناطق في 26 حزيران. وتُقبل المراجعات في المكتب المذكور يومي الثلاثاء والخميس.

في المتن، يتم استقبال المعاملات الجديدة وتسليم المستندات أيام الثلاثاء والخميس، ولا تُقبل أي مراجعة من دون طلب خطي.

وفي كسروان وجبيل، تُسلّم المستندات الجاهزة وتُقبل المراجعات أيام الأربعاء والخميس، على أن يستقبل رئيس المكتب العقاري معاملات جديدة كل يوم ثلاثاء.

وذكّرت المديرية بأن للمعترضين الحق بتبليغ أمانات السجل العقاري طيلة أيام الأسبوع، شرط إرفاق صورة عن الهوية أو عن الوكالة القانونية مع أي مراجعة.
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