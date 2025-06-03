تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوبين في بريتال

أفادت مندوبة " "، أنّ الجيش داهم منازل مطلوبين في بلدة .

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وأشارت إلى تبادل إطلاق النار بين الجيش والمطلوبين، ما أدى إلى إصابة و.ط، وقد نُقِلَ إلى ، وحالته حرجة.