حراك المعلمين المتعاقدين يدعو إلى النزول إلى الشارع رفضاً للضرائب الجديدة

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دعا حراك المعلمين المتعاقدين، في بيان، فئات الشعب العامل من أساتذة وعمّال وطلّاب واتحادات نقابية، إلى النزول إلى الشارع رفضاً لما وصفه بـ"القرارات الجائرة" التي تتخذها الحكومة، والتي "تستهدف لقمة عيش الفقراء".وطالب منسق الحراك، حمزة منصور، الحكومة بـ"سحب ضرائب الظلم والقهر فوراً عن كاهل الشعب، والتوجه بدلاً من ذلك إلى فرض ضرائب تمويلية على أصحاب الأملاك البحرية، وكازينو ، وعائدات والمرفأ، وشركات الاتصالات، والمصارف التي نهبت ودائع اللبنانيين".وحذر منصور من أن "شهية الحكومة لن تتوقف عند فرض ضرائب على البنزين والمازوت"، معتبراً أن "السكوت عنها قد يفتح الباب أمام إجراءات اقتصادية أكثر قسوة تمهّد للتطبيع وبيع السيادة"، وفق تعبيره.وأكد الحراك أن "الشارع هو الخيار الوحيد المتاح اليوم لإسقاط هذه السياسات ومنع فرض المزيد من الضرائب على الفئات المهمّشة والمحرومة".