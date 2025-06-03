لقاء بين عون وعراقجي: لتعزيز العلاقات على قاعدة التعاون من دولة إلى دولة

أكد رئيس الجمهورية العماد حرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية على قاعدة التعاون من دولة إلى دولة.

Advertisement

وشدّد خلال استقباله عباس عراقجي في ، على أن الحوار الداخلي هو السبيل الأسلم لمعالجة الخلافية، كما أن الحوار بين الدول يجب أن يتم بعيداً عن العنف والتصعيد.



وأشار إلى أن من أبرز أولويات المرحلة المقبلة إعادة إعمار ما دمرته الحرب على لبنان، بالتعاون بين والدول الشقيقة والصديقة، ووفقاً للقوانين المرعية.



، أكد عباس عراقجي أن بلاده تدعم استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه والجهود التي يبذلها لانهاء .



وأضاف أن دعم للبنان يأتي في اطار العلاقات الجيدة بين البلدين ومبدأ عدم التدخل في السياسة الداخلية، لافتاً إلى أن تدعم الحوار الوطني في لبنان بين الطوائف والمجموعات والاتجاهات المختلفة.