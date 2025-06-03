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لبنان

لقاء بين عون وعراقجي: لتعزيز العلاقات على قاعدة التعاون من دولة إلى دولة

Lebanon 24
03-06-2025 | 06:08
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أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حرص لبنان على تعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على قاعدة التعاون من دولة إلى دولة.
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وشدّد الرئيس عون خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في قصر بعبدا، على أن الحوار الداخلي هو السبيل الأسلم لمعالجة القضايا الخلافية، كما أن الحوار بين الدول يجب أن يتم بعيداً عن العنف والتصعيد.

وأشار إلى أن من أبرز أولويات المرحلة المقبلة إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية على لبنان، بالتعاون بين الحكومة اللبنانية والدول الشقيقة والصديقة، ووفقاً للقوانين اللبنانية المرعية.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تدعم استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه والجهود التي يبذلها لانهاء الاحتلال الإسرائيلي .

وأضاف أن دعم ايران للبنان يأتي في اطار العلاقات الجيدة بين البلدين ومبدأ عدم التدخل في السياسة الداخلية، لافتاً إلى أن طهران تدعم الحوار الوطني في لبنان بين الطوائف والمجموعات والاتجاهات المختلفة.
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