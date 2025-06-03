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لبنان

المجلس الدستوري يعلّق مفعول قانون تسوية أوضاع في الأجهزة الأمنية

Lebanon 24
03-06-2025 | 06:19
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 عقد المجلس الدستوري جلسة برئاسة القاضي طنوس مشلب، تم خلالها وقف مفعول القانون الرامي الى تسوية اوضاع مفتشين في المديرية العامة للامن العام ووقف تسوية اوضاع ضباط في قوى الامن الداخلي.
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