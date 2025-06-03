جابر يلتقي نظيره المصري: تحضير لاتفاقيات واسعة بين بيروت والقاهرة

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عقد اجتماع عمل مع نظيره المصري أحمد كوشك، جرى خلاله البحث في أسس التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات الاقتصادية والمالية الحيوية، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في هذا الإطار.ووصف الوزير جابر اللقاء بأنه "جيد"، مشيراً إلى أن – ستُعقد في 5 المقبل في ، بمشاركة عدد كبير من الوزراء من الجانبين، بهدف توقيع سلسلة من الاتفاقيات في مجالات اقتصادية وزراعية وصناعية وغيرها.وأوضح جابر أن الاجتماع كان تمهيدياً، وتم خلاله التطرق إلى اتفاقيات سابقة سيتم العمل على تفعيلها، مشدداً على خصوصية العلاقات بين ومصر، ومواقف القاهرة الداعمة للبنان، لا سيما في المراحل الصعبة.وأشار إلى أن الاتفاقيات التي ستُبحث وتوقَّع في تموز المقبل تشمل مجالات الطاقة والكهرباء، والتعاون المصرفي، واتفاقيات عدم الازدواج الضريبي، وتسهيل التجارة والإعفاءات الجمركية، فضلاً عن التعاون في مجالات العمل الأمني، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والصحة العامة، والرعاية الصحية، والتعاون السياحي، والفني، والمقاييس المرتبطة بالسلع الغذائية.كما تحدث جابر عن أهمية انعقاد مؤتمر METAC التابع لصندوق في القاهرة، والذي يرأسه بصفته رئيس اللجنة التوجيهية، لافتاً إلى أن METAC، وهي الذراع التقنية للصندوق، تتخذ من مقراً لها، إلا أن الظروف الأمنية فرضت عقد اجتماعاتها هذا العام والعام الماضي في القاهرة، معبّراً عن أمله بعقد الاجتماعات في بيروت مجدداً عام 2026.