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لبنان

هل ستشهد ربطة الخبز زيادة في السعر؟

Lebanon 24
03-06-2025 | 06:30
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 استقبل اليوم وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وفداً من نقابة الأفران والمخابز برئاسة نقيب الافران ناصر سرور، وحضور أمين سر النقابة نعيم الخواجة، والمدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد عصام أبو جودة.
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وأمام الوفد، أكد الوزير البساط مجدداً أن "لا زيادة ستطرأ على سعر ربطة الخبز رغم ارتفاع أسعار المازوت"، وشكر للنقابة تعاونها مع الوزارة"، كما شدّد على أن حماية الأمن الغذائي واستقرار الاسعار تبقى أولوية للوزارة.
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