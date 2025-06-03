هل ستشهد ربطة الخبز زيادة في السعر؟

استقبل اليوم والتجارة وفداً من والمخابز برئاسة نقيب الافران ، وحضور أمين سر النقابة ، والمدير العام للحبوب والشمندر في .

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وأمام الوفد، أكد الوزير البساط مجدداً أن "لا زيادة ستطرأ على سعر ربطة الخبز رغم ارتفاع أسعار المازوت"، وشكر للنقابة تعاونها مع الوزارة"، كما شدّد على أن حماية الأمن الغذائي واستقرار الاسعار تبقى أولوية للوزارة.