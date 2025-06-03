سلام استقبل وفدا من اهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت

استقبل الدكتور اليوم في السرايا وفدا من اهالي انفجار مرفأ .

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بعد اللقاء تحدث وليام نون باسم الوفد فقال:"بعد لقاءنا اليوم الرئيس سلام سيكون لنا اجتماعا مع رئيس الجمهورية ، و تمحور اللقاء اليوم حول نقطتين أساسيتين، اولا موضوع التحقيق والجميع يعرف ان الرئيس سلام هو قاضي دولي ومن أكثر القضاة الذين يدينون الجرائم ضد الإنسانية، وقد راينا القرار الدي اصدره ضد وتحديداً ضد . لذلك فمن المؤكد انه لن يقصر في بلده في هذه المواضيع، واكدنا على اهمية ان تنفذ مذكرات التوقيف التي ستصدر، وليس كما حصل سابقاً ، فالظروف تغيرت عن الماضي.

اما الموضوع الثاني الذي اثرناه مع الرئيس سلام فكان موضوع الاهراءات والذي يبقى اساسياً بالنسبة لنا من حيث تخليد الذكرة الجماعية لمدينة بيروت، وهناك معركة كبيرة على الاهراءات ، كما راينا ذلك اثناء تولي الوزير وزارة الاشغال، فالظروف تغيرت كذلك موقف الوزراء الجدد ، نحن اليوم كاهالي ضحايا وضعنا مخططا مع ، كما ان هناك تمويل له من خارج الدولة، وليس مطلوب من الدولة سوى قرار للحفاظ على الذاكرة الجماعية للمدينة، ونحن موعدون بصدور القرار الظني قبل ٤ اب."



جمعية rebirth



واستقبل رئيس الحكومة رئيس جمعية rebirth بيروت غبريال فرنيني على راس وفد من الجمعية.

بعد اللقاء قال فرنيني:" اطلعنا على نشاطات الجمعية، والتي تهتم بالإشارات الضوئية وصيانتها في العاصمة، اضافة الى قيامها بانارة اكثر من ١٥٠ شارع في العاصمة.

اضاف:"كما عرضنا المشروع الذي تنفذها الجمعية بدعم من شركة لإنارة ، وسيتم تنفيذ المشروع في وقت قريب، وقد أثنى رئيس الحكومة على مشروعنا، طالبا منا الاسراع في انجاز المشروع لمواكبة انطلاق موسم السياحة."



صندوق النقد الدولي



واستقبل الرئيس سلام رئيس بعثة الصندوق ارنستو ريغو والممثل المقيم للصندوق في فردريكو ليما.

وتناول البحث مسار المفاوضات والنقاشات الجارية مع مختلف الجهات ، اضافة الى الإصلاحات اللازمة للمضي قدما نحو توقيع اتفاق مع صندوق النقد.