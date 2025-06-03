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لبنان

انتخاب 5 رؤساء بلديات ونوابهم في سرايا مرجعيون

Lebanon 24
03-06-2025 | 07:17
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تم اليوم انتخاب خمس رؤساء بلديات في سرايا مرجعيون في جديدة مرجعيون باشراف القائمقام وسام الحايك وجاءت النتائج كالتالي: 
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بلدية كفركلا : الرئيس حسن شيت ونائبه حسين سرحان

بلدية القليعة: الرئيس حنا ضاهر ونائبه جان سلامة

بلدية بلاط: الرئيس علي رمضان ونائبه شادي أحمد كلاكش.

بلدية مركبا: الرئيس محمد عبدالله حمود ونائبه محمد نور الدين

بلدية الخيام: الرئيس عباس يوسف علي ونائبه علي حسين موسى عبدالله.
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