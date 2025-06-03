انتخاب 5 رؤساء بلديات ونوابهم في سرايا مرجعيون

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تم اليوم انتخاب خمس رؤساء بلديات في سرايا في باشراف القائمقام وجاءت النتائج كالتالي:بلدية كفركلا : شيت ونائبه حسين .بلدية : الرئيس حنا ونائبه جان سلامةبلدية بلاط: الرئيس ونائبه شادي أحمد كلاكش.بلدية مركبا: الرئيس ونائبه .بلدية : ونائبه علي عبدالله.