اعتذرت عن استقبال المهنئين في الأضحى... الحريري تدعو لبركة العيد على لبنان وفلسطين

هنأت رئيسة للتنمية المستدامة ، بحلول المبارك، واعتذرت عن عدم استقبال المهنئين.

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وقالت في بيان : "نتقدم من اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بأسمى التبريكات بحلول عيد الأضحى المبارك، مستلهمين من معانيه قيم التضحية والفداء والإيثار التي نحن أحوج ما نكون اليها في حياتنا وفي وطننا، متضرعين الى الله تعالى أن يشمل ببركة هذا العيد أخوتنا في غزة بانتهاء معاناتهم المستمرة مع الإحتلال والعدوان ، وأن يمكن اهلنا في جنوبنا الحبيب من العودة الآمنة والدائمة الى بلداتهم وقراهم ويحفظهم وجميع اللبنانيين برعايته ".

وللمناسبة أعلنت الحريري اعتذارها عن عدم استقبال المهنئين بالعيد، سائلة "الله أن يعيده على بالأمن والإستقرار وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".