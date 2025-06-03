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لبنان

اعتذرت عن استقبال المهنئين في الأضحى... الحريري تدعو لبركة العيد على لبنان وفلسطين

Lebanon 24
03-06-2025 | 07:27
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هنأت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية المستدامة بهية الحريري، بحلول عيد الأضحى المبارك، واعتذرت عن عدم استقبال المهنئين.
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وقالت الحريري في بيان : "نتقدم من اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بأسمى التبريكات بحلول عيد الأضحى المبارك، مستلهمين من معانيه قيم التضحية والفداء والإيثار التي نحن أحوج ما نكون اليها في حياتنا وفي وطننا، متضرعين الى الله تعالى أن يشمل ببركة هذا العيد أخوتنا في غزة بانتهاء معاناتهم المستمرة مع الإحتلال والعدوان الإسرائيلي، وأن يمكن اهلنا في جنوبنا الحبيب من العودة الآمنة والدائمة الى بلداتهم وقراهم ويحفظهم وجميع اللبنانيين برعايته ".
 
وللمناسبة أعلنت الحريري اعتذارها عن عدم استقبال المهنئين بالعيد، سائلة "الله عز وجل أن يعيده على لبنان بالأمن والإستقرار وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".
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